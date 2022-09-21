Что посмотреть в Боровске: главные достопримечательности и история города

Боровск расположился среди калужских лесов. Здесь древние монастырские стены соседствуют с яркими уличными фресками, а тихие переулки открывают виды, от которых перехватывает дыхание. Сюда едут за ощущением живой истории, за тишиной и за той особенной атмосферой русского провинциального города, которую все сложнее найти в наше время. Что обязательно стоит увидеть в Боровске, чем он знаменит и почему этот город все чаще появляется в списках обязательных для посещения мест в Центральной России — в материале РИА Новости.

Где находится Боровск

Боровск расположен в Калужской области, примерно в 80 километрах к юго-западу от Москвы. Город стоит на холмах по обе стороны реки Протвы и буквально окружен лесами. Его название напрямую связано с этими пейзажами: "бор" — это сосновые массивы, которые издавна определяли облик местности.

Боровск удобен для выездов на выходные: от Москвы всего 1–1,5 часа по М-3 или электричкой до Балабаново с пересадкой на автобус №101 (интервал ~30 мин). Благодаря такой доступности город регулярно выбирают для поездок на один день.

Город не разросся: вместо пробок и торговых центров — холмы, старые улочки и виды на Протву. Основные достопримечательности сосредоточены в центральной части и расположены на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет обойти их пешком. В 2021 году Боровску был присвоен статус исторического поселения федерального значения.

Общие сведения о городе Боровск

Параметр Значение Статус Город, административный центр Боровского района Субъект РФ Калужская область Первое упоминание 1358 год (духовная грамота Ивана Красного) Площадь 10,44 км² (город) / 24,30 км² (МО) Население 12 686 чел. (2023) Расположение На реке Протве, 84–94 км от Москвы Высота центра 160 м над уровнем моря Часовой пояс UTC+3 (московское время) Почтовый индекс 249010–249013 Почетные звания Город воинской доблести (2017), историческое поселение фед. значения (2021)

История города Боровска

Боровск — один из самых старых городов Калужской области. В летописях он появляется в 1358 году, но археология говорит о более глубокой истории: люди жили здесь уже в XI–XIII веках.

В XIV веке Боровск оказался в сфере влияния Москвы и перешел к князю Владимиру Храброму, родственнику Дмитрия Донского. Тогда он выполнял оборонительную роль, защищая юго-западные рубежи. Почти одновременно город стал важным религиозным центром: в 1444 году здесь основали Пафнутьево-Боровский монастырь, который быстро приобрел большое значение.

Смутное время не обошло Боровск стороной. В начале XVII века город пережил осаду во время походов Лжедмитрия II. Монастырь, укрепленный как крепость, оказался в центре этих событий и сыграл важную роль в обороне.

Отдельную страницу составляет история старообрядчества. В XVII веке в Боровск были сосланы протопоп Аввакум, боярыня Морозова и княгиня Урусова. Их судьбы сделали город одним из символов церковного раскола и его трагических последствий.

В XVIII веке город получил статус уездного, но дальше его история складывалась непросто. В 1812 году Боровск пострадал от войск Наполеона, а пожар 1857 года уничтожил значительную часть застройки.

В конце XIX века здесь жил Константин Циолковский. В Боровске он провел более десяти лет и начал формулировать идеи, которые позже стали основой космонавтики.

Сегодня Боровск сохраняет историческую среду и воспринимается как цельный культурный ландшафт, в котором сочетаются монастырская архитектура, купеческая застройка и современные художественные элементы.

© Shutterstock/FOTODOM / PhotoChur Боровск © Shutterstock/FOTODOM / PhotoChur Боровск

Достопримечательности Боровска

Боровск невелик, но удивительно насыщен историей и смыслами. Здесь можно за один день пройти от древнего монастыря до дома великого ученого, остановиться у старообрядческих храмов и замереть перед уличными росписями, превратившими обычные стены в открытую галерею под небом.

Пафнутьево-Боровский монастырь

Пафнутьево-Боровский монастырь (ул. Дмитрова д. 1) занимает особое место среди духовных центров Средневековой Руси. Он был основан в 1444 году преподобным Пафнутием Боровским на возвышенности у слияния рек Истерьмы и Протвы. Изначально это была уединенная обитель, но уже к XVI веку она превратилась в крепость, защищавшую подступы к Москве.

Сначала монастырь был деревянным, но довольно быстро его застроили камнем. В 1467 году появился белокаменный Рождественский собор — один из важных центров московской художественной традиции. Роспись выполнена Дионисием, совместно со старцем Митрофаном в 1467–1476 гг.

В XVI веке монастырь укрепили: вокруг возвели высокие стены с башнями, и он фактически стал полноценной крепостью. В это же время сложился архитектурный ансамбль с храмами, трапезной и колокольней.

Самые тяжелые события пришлись на Смутное время. В 1610 году монастырь оказался в осаде войск Лжедмитрия II и польско-литовских отрядов. Он выдержал несколько штурмов, но в итоге был взят.

Тем не менее, обитель восстановили уже в начале XVII века. Она продолжила существовать как духовный центр, пережила последующие эпохи, была закрыта в советское время и возвращена церкви только в 1991 году. С этого момента началось ее восстановление.

Сегодня монастырь воспринимается сразу в двух качествах. Снаружи — это крепость: массивные стены, башни, строгие линии, почти без декоративности. Уже на подходе возникает ощущение закрытого пространства, отделенного от внешнего мира.

Внутри все иначе. Тихие дворы, аккуратные дорожки, старые соборы и ощущение уединения. Этот резкий переход от внешней строгости к внутреннему спокойствию и делает посещение особенно запоминающимся.

Настенные фрески Боровска

Главная особенность современного Боровска — фрески на фасадах. Художник Владимир Овчинников десятилетиями расписывает стены, превращая центр в неформальную галерею.

© Фото : Татьяна Колесникова Владимир Овчинников Владимир Овчинников © Фото : Татьяна Колесникова 1 из 3 © Фото : Татьяна Колесникова Владимир Овчинников за работой Владимир Овчинников за работой © Фото : Татьяна Колесникова 2 из 3 © РИА Новости / Светлана Баева Новая фреска в Боровске Новая фреска в Боровске © РИА Новости / Светлана Баева 3 из 3 Владимир Овчинников © Фото : Татьяна Колесникова 1 из 3 Владимир Овчинников за работой © Фото : Татьяна Колесникова 2 из 3 Новая фреска в Боровске © РИА Новости / Светлана Баева 3 из 3

На стенах появляются самые разные сюжеты: исторические сцены, портреты жителей, литературные образы, философские размышления. Некоторые работы дополняются стихами его супруги, поэтессы Эльвиры Овчинниковой, и тогда возникает ощущение, будто город буквально разговаривает с тем, кто по нему гуляет. Самая известная из этих работ — "Глобус Боровска", который со временем стал неофициальным символом. Рядом с "Глобусом" есть карта фресок Овчинникова, расположенных вдоль Большой Коммунистической улицы, улицы Ленина и одноименной площади.

© Фото : Дмитрий Огнев Рисунок на стене дома в Боровске Рисунок на стене дома в Боровске © Фото : Дмитрий Огнев 1 из 2 © РИА Новости / Светлана Баева Карта и история Боровска Карта и история Боровска © РИА Новости / Светлана Баева 2 из 2 Рисунок на стене дома в Боровске © Фото : Дмитрий Огнев 1 из 2 Карта и история Боровска © РИА Новости / Светлана Баева 2 из 2

Храмы и церкви Боровска

Боровск — один из духовных центров русского старообрядчества. Древние церкви, строгие старообрядческие молельные дома и величественный Пафнутьев монастырь создают в городе особую атмосферу.

Благовещенский собор

Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Ленина, д.1) относится к числу ключевых храмов Боровска и связан с ранними этапами его истории. Предшествующее здание существовало уже в начале XVII века: первое документальное упоминание датируется 1613 годом. Тогда храм находился на городище и был деревянным.

Современное здание появилось позже, но само место не потеряло значения. К тому же собор расположен очень удачно: в зоне, где сходятся основные улицы, поэтому он естественно воспринимается как центр. Из-за этого собор удобно воспринимать как отправную точку для прогулки: отсюда легко начать знакомство с городом и постепенно двигаться дальше.

Внутри все устроено довольно привычно: классическая планировка, иконостас, спокойная атмосфера. При этом собор остается действующей церковью, а не музейным объектом. Здесь регулярно проходят службы, горят свечи, присутствует спокойное движение прихожан.

Покровский старообрядческий собор

Старообрядческая Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Коммунистическая, 63В) выделяется в Боровске как крупнейший старообрядческий храм и один из самых заметных архитектурных ориентиров. Его строительство началось в начале XX века, после того как указ о веротерпимости позволил старообрядческим общинам возводить каменные храмы. Собор изначально задумывался как главный центр общины, и это чувствуется в его масштабе. На фоне других городских храмов он выглядит более крупным и собранным, и даже сегодня продолжает формировать силуэт городской панорамы.

В XX веке здание пришло в запустение, но сейчас его постепенно восстанавливают. Дополнительное значение придает его расположение. Храм стоит на возвышенности, и отсюда открываются одни из самых выразительных видов в городе. Даже если не заходить внутрь, сюда имеет смысл подняться ради самой панорамы.

Введенская старообрядческая церковь

Старообрядческая церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (ул. Циолковского, 10)— один из тех храмов Боровска, где особенно хорошо видно, как архитектура проходит через разные эпохи. Построенная в начале XX века, сразу после легализации старообрядческих общин, она быстро стала важным религиозным центром.

В XX веке его судьба складывалась непросто. После революции храм закрыли, и здание использовали как придется: сначала под хозяйственные нужды, во время войны — как тюрьму, позже — как склад и даже инкубаторную станцию. Только к концу XX века церковь вернули верующим и начали постепенно восстанавливать.

Сегодня церковь интересна не только как действующий религиозный объект, но и как архитектурное свидетельство разных эпох. В ее облике прослеживаются слои истории — от первоначальной постройки до изменений советского периода.

Церковь Бориса и Глеба

Церковь Бориса и Глеба (ул. Коммунистическая, 102) выделяется среди храмов Боровска и привлекает внимание уже на подъезде к городу. Каменное здание было возведено в 1704 году на месте более раннего деревянного храма, разрушенного в Смутное время, и стало характерным примером провинциальной архитектуры петровской эпохи.

Интерес к этому месту связан не только с архитектурой, но и с его историей. В разные периоды храм менял свое состояние и назначение: в 1812 году он использовался не по назначению, в советское время был закрыт. Сегодня церковь восстановлена и вновь действует.

Лучше всего церковь смотреть вблизи. Видны детали, переходы объемов, различия между старой частью и более поздними добавлениями. За счет этого возникает ощущение, что перед вами история, которая буквально читается в архитектуре.

Музеи Боровска

Музеи Боровска — это живые точки входа в историю города. Здесь можно узнать, как жили боровские купцы, прикоснуться к наследию Константина Циолковского и заглянуть в быт старообрядческих общин. Небольшие, но атмосферные — они оставляют глубокое впечатление.

Музей-квартира К. Э. Циолковского

Музей-квартира Константина Циолковского (ул. Циолковского, 49) — одно из главных мест в Боровске, напрямую связанное с жизнью ученого. Этот дом связан с периодом, когда будущий основоположник теоретической космонавтики жил в городе, преподавал и формировал свои первые научные идеи.

Экспозиция сделана как реконструкция повседневной обстановки. Воссоздан интерьер того времени: рабочий стол, учебные материалы, бытовые вещи. Все это дает представление о том, в каких условиях он работал.

Внутри можно увидеть документы, школьные записи, чертежи и различные наглядные материалы. Они помогают понять, как формировались его взгляды и подход к науке. Отдельное внимание уделено педагогической работе, которая занимала значительную часть его жизни в Боровске.

Историко-краеведческий музей

Историко-краеведческий музей Боровска, ныне музейно-краеведческий комплекс "Стольный город Боровск" (пл. Ленина, д. 7), вырос из общественной инициативы. Его основа была заложена в 1968 году на территории Пафнутьева монастыря, где местные исследователи и энтузиасты начали собирать предметы, связанные с историей города и его окрестностей. К концу 1980-х музей получил государственный статус и объединил несколько коллекций, включая музей Боевой славы и собрание декоративно-прикладного искусства.

Сейчас это довольно цельное пространство, где собрана история Боровска в предметах. В фондах — около 12 тысяч единиц: от старинных монет и бытовых вещей до документов, фотографий и военных реликвий. Экспозиция охватывает разные слои прошлого: монастырскую жизнь, старообрядчество, купеческий уклад, события 1812 года и XX века.

Музей находится в самом центре города, рядом с древним городищем. После переименования в 2016 году комплекс получил обновленную концепцию, сохранив статус одного из основных хранителей культурного наследия Боровска.

Тюремный замок

Тюремный замок (ул. Берникова, д. 62-66) выделяется среди музейных объектов города за счет своего формата. Здание появилось в 1866 году как уездная пересыльная тюрьма, и долгое время использовалось по прямому назначению. Позже его функции менялись: в советский период это было исправительное учреждение, затем — жилье для рабочих. К началу XXI века здание оказалось заброшенным и постепенно разрушалось.

После реставрации 2023 года место фактически перезапустили. Теперь это культурно-туристический центр, но с сохраненной атмосферой старого тюремного комплекса. Внутри восстановлены камеры, дворы для прогулок, служебные помещения. К этому добавлены инсталляции, скульптуры и тематические экспозиции.

Формат посещения тоже разный: можно пройти классическую экскурсию, выбрать арт-программу или тематический маршрут. Отдельные маршруты связаны со старообрядческой историей города и судьбой боярыни Морозовой.

Памятники и скульптуры Боровска

Памятники в Боровске удобно смотреть прямо по ходу прогулки: они расположены близко друг к другу и встроены в привычный маршрут по центру.

Самый узнаваемый — памятник Константину Циолковскому, установленный в 2007 году на территории сквера вдоль улицы Советская. Его часто называют "Сельский учитель" и показывает ученого вне академического образа — в простой одежде, сидящим на пне и устремленным взглядом вверх.

© Shutterstock/FOTODOM / Nina Alizada Памятник Константину Циолковскому в Боровске © Shutterstock/FOTODOM / Nina Alizada Памятник Константину Циолковскому в Боровске

Не менее важен памятник протопопу Аввакуму, открытый в 2020 году в центре парка возле собора Покрова Пресвятой Богородицы. Он продолжает тему старообрядчества, тесно связанную с историей города и его культурной идентичностью.

Среди других памятников выделяются Соловецкий камень, посвященный жертвам политических репрессий, и стела "Город воинской доблести", установленная после присвоения Боровску этого звания в 2017 году за стойкость и героизм в разные исторические периоды. Памятники находятся на центральном сквере, за спиной памятника В. И. Ленину.

Боровское городище и часовня боярыни Морозовой

Боровское городище (ул. Советская, д. 6а) воспринимается как точка, в которой сходится история города. Здесь одновременно читаются разные эпохи: от древнерусского поселения и крепости до событий церковного раскола и современной мемориальной культуры.

Площадка расположена на высоком берегу Протвы. Когда-то здесь стоял Боровский кремль, который защищал город и контролировал округу. Сейчас от него ничего не осталось — укрепления разобрали еще в XVIII веке, когда Боровск перестал быть крепостью и стал торговым городом. Зато осталась высота: отсюда открывается один из лучших видов.

Особое значение месту придают события XVII века. В 1675 году здесь были заключены в земляную яму и погибли боярыня Феодосия Морозова и ее сестра Евдокия Урусова. В начале 2000-х годов на городище появилась часовня, обозначавшая место их заточения и захоронения. Сегодня это не только историческая точка, но и действующее пространство памяти: сюда приходят паломники, проходят службы и крестные ходы.

Сегодня городище представляет собой открытое пространство, где сочетаются панорамные виды, здания XIX века и мемориальные объекты. Рядом находится бывшее уездное училище, где преподавал Циолковский, и административные здания, которые формируют современный центр города.

Топ-10 достопримечательностей Боровска с адресами

№ Достопримечательность Адрес Режим работы 1 Пафнутьево-Боровский монастырь ул. Дмитрова, 1 Ежедневно, 5:30–21:00 2 Настенные фрески (Глобус Боровска) Коммунистическая ул., 1 Круглосуточно, бесплатно 3 Благовещенский собор ул. Ленина, 1 Пн-птн 8:00–17:00, суб 8:00 – 19:00, вск 8:00 – 17:30 4 Покровский старообрядческий собор Коммунистическая ул., 63 Богослужения совершаются по воскресным и праздничным дням, начало вечернего богослужения — в 14:00, утреннего — в 7:30 5 Музей-квартира К. Э. Циолковского ул. Циолковского, 49 Вт–Вс, 10:00–17:30 6 Историко-краеведческий музей пл. Ленина, 7 Вт–Вс, 9:30–18:00. Последняя среда месяца — санитарный день. 7 Тюремный замок ул. Берникова, 62-66 ежедневно с 10:00 до 18:00. 8 Часовня Морозовой и Урусовой Советская улица, 6А., Городище Свободный доступ 9 Введенская старообрядческая церковь ул. Циолковского, 10 суб 14:30–20:00; вск: 07:30–11:30. 10 Церковь Бориса и Глеба Коммунистическая ул., 102 Ежедневно

Что посмотреть в Боровске за 1 день

Боровск легко уложить в один день: город компактный, и основные точки находятся рядом друг с другом. Маршрут можно пройти без спешки, с остановками для осмотра и отдыха.

Оптимально начать с Пафнутьево-Боровского монастыря. В утренние часы здесь меньше посетителей, и пространство воспринимается спокойнее. На осмотр стоит заложить около 1–1,5 часов: пройтись по территории, посетить храмы, осмотреть крепостные стены и башни. После этого удобно направиться в центр города — по пути встречаются первые настенные росписи и историческая застройка.

Днем город раскрывается лучше всего. Основной маршрут проходит по улицам Ленина и Коммунистической: здесь много росписей, интересных деталей и музеев. В это время удобно зайти в музей-квартиру Циолковского или выбрать между краеведческим музеем и музеем старообрядчества.

Финальной точкой логично сделать Боровское городище. Отсюда открывается панорама города: отсюда видно и реку, и холмы, и старую застройку. Если остается время, можно дополнительно подняться к храмам на возвышенности, чтобы увидеть город с других ракурсов.

Окрестности Боровска

© Shutterstock/FOTODOM / PhotoChur Боровск © Shutterstock/FOTODOM / PhotoChur Боровск

Окрестности Боровска — это самостоятельный маршрут, который логично продолжает знакомство с городом. В пределах 10–30 километров сосредоточены места, куда приезжают уже не на пару часов, а на целый день: от тематических парков до исторических усадеб и природных ландшафтов.

Этномир — парк народов мира

"Этномир" — самый масштабный объект поблизости. Это большой этнографический парк рядом с деревней Петрово, который занимает около 140 гектаров. Идея пространства — показать культуры мира через материальную среду: архитектуру, повседневность, традиции. Для этого здесь созданы "этнодворы" — реконструкции национальных поселений, где можно увидеть, как устроена жизнь в разных частях света.

Главное пространство — "Улица мира": длинная крытая галерея с павильонами стран, кафе и мастерскими. Парк работает в интерактивном формате: здесь проходят фестивали, занятия, мастер-классы, и посетитель становится участником процесса.

При желании можно остаться с ночевкой: на территории есть этноотели, оформленные в разных стилях, что позволяет превратить посещение в полноценный многодневный опыт.

Парк птиц "Воробьи"

Парк птиц "Воробьи" давно вышел за рамки привычного зоопарка и стал одной из главных точек притяжения в Калужской области. Он находится в Жуковском районе, на берегу реки Истьи, и начинался как небольшая частная коллекция. Со временем проект разросся в крупный комплекс, где сочетаются образовательный формат и пространство для отдыха.

Сегодня в парке около 300 видов птиц и тысячи животных со всего мира. Помимо пернатых, здесь можно увидеть лемуров, кенгуру, обезьян и других животных, а также посетить тематические зоны вроде "Тропического мира" и экзотариума.

Территория устроена для длительных прогулок: открытые вольеры сменяются павильонами, создавая разнообразный маршрут. За счет этого парк одинаково хорошо работает и как пространство для семейного отдыха, так и как спокойное место для длительного наблюдения за животными.

Усадьба Белкино

Усадьба Белкино — один из сохранившихся образцов дворянской усадебной среды, расположенный в Обнинске и исторически связанный с Боровским регионом. Основанная в XVI веке, она последовательно принадлежала Годуновым, Долгоруким и Воронцовым, при которых был сформирован архитектурно-парковый ансамбль.

Классический дом с колоннами, его дополняет регулярный парк с аллеями и системой прудов, выстроенной как единое ландшафтное пространство. Сейчас территория благоустроена и открыта для прогулок: это исторический парк, где можно спокойно пройтись и сменить ритм после поездки. После насыщенного маршрута по Боровску это одно из лучших мест, чтобы отдохнуть и переключиться на более спокойный ритм.

Советы туристам

Оптимальное время для посещения — весна и начало осени, когда устанавливается комфортная погода без экстремальных температур. В этот период погода мягкая, без резких температур, и город удобно осматривать пешком: прогулки по центру и вдоль Протвы получаются особенно приятными.

Лето тоже подходит для поездки: тепло держится в пределах +22…+26 °C, город оживлен, а пейзажи выглядят ярко и фотогенично.

Зимой Боровск становится более камерным: заснеженные улицы и монастыри создают атмосферу старого города, но поездку лучше планировать в спокойном ритме — с остановками в музеях и кафе.

Где поесть

Еда в Боровске строится вокруг небольших заведений с акцентом на домашнюю кухню и традиционные блюда. Это формат без сложной концепции, но с упором на качество и понятный вкус.

Кафе "Дружба" на площади Ленина д.1 выступает базовой точкой — классическое меню, стабильный уровень и центральное расположение. Заведение ценят за стабильность, щедрые порции и расположение в центре.

Ресторан "Изба" на улице Ленина, 9А, предлагает более выраженную атмосферу за счет стилистики и подачи. Интерьер выдержан в традиционном русском ключе, а меню строится вокруг мясных и рыбных блюд, включая позиции на гриле.

А если хочется совместить еду с видом, стоит выбрать "Чайную на Высоком" на Рабочей улице 41а: здесь важна сама локация на берегу Протвы, которая задает настроение всей трапезе. Меню включает домашний хлеб, рыбу, пироги и авторские позиции, но ключевое впечатление формируется за счет сочетания еды и вида.

Где остановиться

Формат размещения в Боровске соответствует масштабу города: вместо крупных отелей здесь — небольшие гостиницы, гостевые дома и апартаменты. Выбор зависит от того, как вы планируете поездку — на один день или с ночевкой.

Самый "полный" по удобствам вариант — "Жемчужина" (Калужская ул., 167): бассейн, парковка и круглосуточная регистрация делают его универсальным выбором.

Тем, кто ищет атмосферу, подойдет "Русское подворье" (ул. Дмитрова, 5). Здесь сочетаются традиционный стиль и комфорт, а расположение позволяет быстро попасть к основным точкам.

Мини-отель "Боровск" (Калужская ул., 87А) — практичное решение для короткой поездки: компактно, удобно и рядом с маршрутами.

Бюджетный сегмент представлен хостелом "Путь In Borovsk" (ул. Коммунистическая, 139) — с общей кухней, Wi-Fi и разными форматами размещения.

Если хочется тишины и уединения, подойдет "Дом с камином" (ул. Ясная, 2) — вариант с атмосферой загородного отдыха.

Тем, кто предпочитает самостоятельность, подойдут апартаменты, например "Country House Sweet Home" (Калужская ул., 210), где можно выстроить свой ритм проживания.