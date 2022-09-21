https://ria.ru/20220921/bolnitsy-1818312383.html

Подпольщик: николаевские больницы заполнены ранеными украинскими военными

Подпольщик: николаевские больницы заполнены ранеными украинскими военными - РИА Новости, 21.09.2022

Подпольщик: николаевские больницы заполнены ранеными украинскими военными

Больницы Николаева заполнены раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T05:32

2022-09-21T05:32

2022-09-21T16:26

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СНИГИРЕВКА (Николаевская область), 21 сен - РИА Новости. Больницы Николаева заполнены раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику, сообщил РИА Новости активист николаевского подполья.По его словам, недавно мобилизованные украинские солдаты активно обсуждают на передовой тему добровольной сдачи в плен российской армии. "И по слухам, уже человек 50 перешло на ту сторону. Один даже смог написать матери, что все нормально", - сказал активист.Этот же боец, по данным подпольщика, рассказал о случае, когда командование принуждало врачей идти на подлог для "правильной" статистики. "Также еще (боец - ред.) рассказывал, что его сослуживца ранило, и он лежал у нас в Первой больнице на Экипажной (улице - ред.). Говорит, было осколочное ранение, и вояки запрещали врачам, чтобы они его оформляли как боевое. Чтобы скрыть реальное состояние по пострадавшим, и чтобы всякие пособия там не выплачивали. Оформят как бытовую - и дело с концами", - заключил собеседник агентства.Подпольщик также предоставил несколько фотографий, снятых во дворе больницы на улице Володарского в Николаеве: на одной из них видна военная машина для перевозки людей, на другой - машина скорой помощи.Ранее о массовом переоснащении гражданских больниц в военные госпитали в Николаеве из-за роста количества раненых украинских военных РИА Новости сообщал мэр подконтрольного РФ города Снигиревка Николаевской области. По данным Минобороны РФ, большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области.

https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817656368.html

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Активист подполья: "Больницы Николаева заполнены ранеными украинскими военными" Больницы Николаева заполнены раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы им не выплачивали пособия, сообщил РИА Новости активист николаевского подполья. 2022-09-21T05:32 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсон, россия, украина