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Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы
Здание больницы повреждено из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинский войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:27
2022-09-21T18:27
2022-09-21T18:27
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Здание больницы повреждено из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинский войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, вражеским обстрелам подверглась территория городской больницы №17 в Куйбышевском районе. Повреждено остекление окон и фасад одного из корпусов лечебного учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
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Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении здания больницы из-за обстрелов со стороны ВСУ