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Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/bolnitsa-1818507405.html
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы
Здание больницы повреждено из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинский войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:27
2022-09-21T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Здание больницы повреждено из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинский войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, вражеским обстрелам подверглась территория городской больницы №17 в Куйбышевском районе. Повреждено остекление окон и фасад одного из корпусов лечебного учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
18:27 21.09.2022
 
Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении здания больницы из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Здание больницы повреждено из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинский войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, вражеским обстрелам подверглась территория городской больницы №17 в Куйбышевском районе. Повреждено остекление окон и фасад одного из корпусов лечебного учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.09.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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