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Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы

Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска при обстреле Донецка повредили здание больницы

Здание больницы повреждено из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинский войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:27

2022-09-21T18:27

2022-09-21T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Здание больницы повреждено из-за обстрелов Куйбышевского района Донецка со стороны украинский войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, вражеским обстрелам подверглась территория городской больницы №17 в Куйбышевском районе. Повреждено остекление окон и фасад одного из корпусов лечебного учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818449575.html

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины