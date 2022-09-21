Рейтинг@Mail.ru
Президент Боливии заявил, что его связывают "отличные отношения" с Путиным - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/boliviya-1818300305.html
Президент Боливии заявил, что его связывают "отличные отношения" с Путиным
Президент Боливии заявил, что его связывают "отличные отношения" с Путиным - РИА Новости, 21.09.2022
Президент Боливии заявил, что его связывают "отличные отношения" с Путиным
Президент Боливии Луис Арсе заявил РИА Новости, что его связывают "отличные отношения" с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T00:22
2022-09-21T00:22
луис арсе
боливия
оон
владимир путин
россия
нью-йорк (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581570158_0:74:3207:1878_1920x0_80_0_0_c244303af559e35a3e93deb84b7231d0.jpg
ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил РИА Новости, что его связывают "отличные отношения" с российским лидером Владимиром Путиным."У меня с президентом Путиным отличные, отличные отношения", - сказал Арсе, который находится в Нью-Йорке на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.Таким образом Арсе ответил на вопрос о том, как он оценивает текущие отношения между Боливией и Россией в свете происходящих в настоящее время событий в мире.
https://ria.ru/20220722/boliviya-1804401708.html
боливия
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581570158_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_d4fed78239bb0ce33c68f9853ed03a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луис арсе, боливия, оон, владимир путин, россия, нью-йорк (город), в мире
Луис Арсе, Боливия, ООН, Владимир Путин, Россия, Нью-Йорк (город), В мире
00:22 21.09.2022
 
Президент Боливии заявил, что его связывают "отличные отношения" с Путиным

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что его связывают "отличные отношения" с Путиным

© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Луис Арсе
Президент Боливии Луис Арсе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Juan Karita
Президент Боливии Луис Арсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил РИА Новости, что его связывают "отличные отношения" с российским лидером Владимиром Путиным.
"У меня с президентом Путиным отличные, отличные отношения", - сказал Арсе, который находится в Нью-Йорке на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 20:25
Боливия выступила против односторонних санкций
Таким образом Арсе ответил на вопрос о том, как он оценивает текущие отношения между Боливией и Россией в свете происходящих в настоящее время событий в мире.
 
Луис АрсеБоливияООНВладимир ПутинРоссияНью-Йорк (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала