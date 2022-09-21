https://ria.ru/20220921/boliviya-1818300305.html

Президент Боливии заявил, что его связывают "отличные отношения" с Путиным

Президент Боливии заявил, что его связывают "отличные отношения" с Путиным - РИА Новости, 21.09.2022

Президент Боливии заявил, что его связывают "отличные отношения" с Путиным

Президент Боливии Луис Арсе заявил РИА Новости, что его связывают "отличные отношения" с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T00:22

2022-09-21T00:22

2022-09-21T00:22

луис арсе

боливия

оон

владимир путин

россия

нью-йорк (город)

в мире

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил РИА Новости, что его связывают "отличные отношения" с российским лидером Владимиром Путиным."У меня с президентом Путиным отличные, отличные отношения", - сказал Арсе, который находится в Нью-Йорке на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.Таким образом Арсе ответил на вопрос о том, как он оценивает текущие отношения между Боливией и Россией в свете происходящих в настоящее время событий в мире.

https://ria.ru/20220722/boliviya-1804401708.html

боливия

россия

нью-йорк (город)

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Максим Горбачев

луис арсе, боливия, оон, владимир путин, россия, нью-йорк (город), в мире