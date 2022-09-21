10:46 21.09.2022 (обновлено: 15:00 21.09.2022)
Болгары испугались роста цен и нехватки газа
Жители Болгарии назвали рост цен и дефицит газа своими самыми главными страхами
© РИА Новости / Христо Владев / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против повышения цен на энергоресурсы и топливо на одной из улиц Софии
Участники акции протеста против повышения цен на энергоресурсы и топливо на одной из улиц Софии. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Неконтролируемый рост цен и потенциальная нехватка газа этой зимой оказались главными факторами, которые волнуют жителей Болгарии, сообщает местная газета "Сега", ссылаясь на результаты исследования Gallup International Balkan.
Как пишут авторы издания, украинский кризис волнует простых болгар значительно меньше, чем собственное материальное благосостояние.
"Почти 90% респондентов считают реальной опасностью чрезмерный рост цен. В этом общество практически единодушно. Риск потенциальной нехватки природного газа кажется реальным почти 80% болгар. Почти столько же опрошенных опасается перманентной политической нестабильности в стране. Около 70% опрошенных думают, что есть вероятность дефицита электроэнергии", — пояснили журналисты.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.