https://ria.ru/20220921/bolgary-1818349579.html

Болгары испугались роста цен и нехватки газа

Болгары испугались роста цен и нехватки газа - РИА Новости, 21.09.2022

Болгары испугались роста цен и нехватки газа

Неконтролируемый рост цен и потенциальная нехватка газа этой зимой оказались главными факторами, которые волнуют жителей Болгарии, сообщает местная газета... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:46

2022-09-21T10:46

2022-09-21T15:00

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Неконтролируемый рост цен и потенциальная нехватка газа этой зимой оказались главными факторами, которые волнуют жителей Болгарии, сообщает местная газета "Сега", ссылаясь на результаты исследования Gallup International Balkan.Как пишут авторы издания, украинский кризис волнует простых болгар значительно меньше, чем собственное материальное благосостояние."Почти 90% респондентов считают реальной опасностью чрезмерный рост цен. В этом общество практически единодушно. Риск потенциальной нехватки природного газа кажется реальным почти 80% болгар. Почти столько же опрошенных опасается перманентной политической нестабильности в стране. Около 70% опрошенных думают, что есть вероятность дефицита электроэнергии", — пояснили журналисты.Также опрошенные жители Болгарии в большинстве своем считают, что кризис на Украине затянется, об этом заявили 56% респондентов. Причем 35% заявили, что Болгария может "развернуться" в этом вопросе в сторону России. Также 70% болгар готовится к возможной волне мигрантов.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220921/gaz-1817969522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, болгария, украина, россия