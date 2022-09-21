https://ria.ru/20220921/bogoroditsa-1818253993.html

В России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

В России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 21.09.2022

В России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают один из 12-ти главных церковных праздников — Рождество Богородицы. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T00:00

2022-09-21T00:00

2022-09-21T00:00

религия

россия

израиль

покров пресвятой богородицы

религиозные праздники

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Православные христиане отмечают один из 12-ти главных церковных праздников — Рождество Богородицы.Праздник Рождества Божией Матери установлен с глубокой древности, упоминания о нем встречаются уже в IV веке.По преданию родители Девы Марии — праведные Иоаким и Анна — жили в Назарете (ныне город в Израиле). Отец происходил из рода царя Давида, а мать — из рода первосвященника Аарона.Достигнув преклонных лет, супруги были бездетны. В то время бесплодие считалось наказанием за грехи, поэтому святые Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от соотечественников. Однако они не теряли надежды на милость божию. И твердо верили, что Господь пошлет им ребенка даже в старости, как некогда Аврааму и Сарре.Иоаким и Анна дали обет посвятить дитя служению Богу. Согласно преданию, их молитвы были услышаны, и архангел Гавриил возвестил, что у них родится "Преблагословенная Дева Мария", через которую будет даровано спасение всему миру. Рождение Божией Матери предсказывалось и в ветхозаветных пророчествах.Праздник Рождества Богородицы — первый праздник церковного года, наступающего всегда 14 сентября по новому стилю (1 сентября по старому стилю).

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, израиль, покров пресвятой богородицы, религиозные праздники