https://ria.ru/20220921/biblioteki-1818430982.html

В Ивановской области в рамках нацпроекта открыли пять модельных библиотек

В Ивановской области в рамках нацпроекта открыли пять модельных библиотек - РИА Новости, 21.09.2022

В Ивановской области в рамках нацпроекта открыли пять модельных библиотек

В Ивановской области новые модельные библиотеки оборудованы в Шуе, селе Ново-Талицы Ивановского района, Гавриловом Посаде и Пучеже, до конца осени в регионе... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:45

2022-09-21T14:45

2022-09-21T14:46

ивановская область

ивановская область

шуя

ивановский район

нацпроекты

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ИВАНОВО, 21 сен – РИА Новости. В Ивановской области новые модельные библиотеки оборудованы в Шуе, селе Ново-Талицы Ивановского района, Гавриловом Посаде и Пучеже, до конца осени в регионе откроется шестая модельная библиотека, она будет создана на базе Центральной городской детской библиотеки города Иваново, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Каждая модельная библиотека региона по-своему уникальна. Все проекты нацелены на одно — привлечь читателя в библиотеку, показать, что здесь можно не только получать книги, но и заниматься творчеством, учиться, отдыхать и общаться. Для жителей обновлённая библиотека должна стать местом организации культурных инициатив, новых творческих идей и проектов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в новых пространствах выполнены ремонты, установлена современная мебель и оборудование. Библиотекари прошли повышение квалификации для дальнейшей работы после модернизации в современном многофункциональном пространстве.

https://ria.ru/20220729/modernizatsiya-1805875396.html

ивановская область

шуя

ивановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, шуя, ивановский район, нацпроекты