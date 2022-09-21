https://ria.ru/20220921/biblioteki-1818430982.html
В Ивановской области в рамках нацпроекта открыли пять модельных библиотек
В Ивановской области в рамках нацпроекта открыли пять модельных библиотек - РИА Новости, 21.09.2022
В Ивановской области в рамках нацпроекта открыли пять модельных библиотек
В Ивановской области новые модельные библиотеки оборудованы в Шуе, селе Ново-Талицы Ивановского района, Гавриловом Посаде и Пучеже, до конца осени в регионе... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:45
2022-09-21T14:45
2022-09-21T14:46
ивановская область
ивановская область
шуя
ивановский район
нацпроекты
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ИВАНОВО, 21 сен – РИА Новости. В Ивановской области новые модельные библиотеки оборудованы в Шуе, селе Ново-Талицы Ивановского района, Гавриловом Посаде и Пучеже, до конца осени в регионе откроется шестая модельная библиотека, она будет создана на базе Центральной городской детской библиотеки города Иваново, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Каждая модельная библиотека региона по-своему уникальна. Все проекты нацелены на одно — привлечь читателя в библиотеку, показать, что здесь можно не только получать книги, но и заниматься творчеством, учиться, отдыхать и общаться. Для жителей обновлённая библиотека должна стать местом организации культурных инициатив, новых творческих идей и проектов", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в новых пространствах выполнены ремонты, установлена современная мебель и оборудование. Библиотекари прошли повышение квалификации для дальнейшей работы после модернизации в современном многофункциональном пространстве.
https://ria.ru/20220729/modernizatsiya-1805875396.html
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шуя
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, шуя, ивановский район, нацпроекты
Ивановская область, Ивановская область, Шуя, Ивановский район, Нацпроекты