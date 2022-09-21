https://ria.ru/20220921/bezopasnost-1818417427.html
Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства
Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства - РИА Новости, 21.09.2022
Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства
Усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии - это серьезный повод для обновления основополагающих стратегических документов по вопросам... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:09
2022-09-21T14:09
2022-09-21T14:15
россия
белоруссия
москва
нато
безопасность
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии - это серьезный повод для обновления основополагающих стратегических документов по вопросам безопасности Союзного государства, к такому выводу пришли участники российско-белорусских консультаций по безопасности, прошедших в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ."Стороны пришли к совместному заключению, что шаги США по разрушению существующей архитектуры мировой безопасности и усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии является серьезным поводом для актуализации основополагающих стратегических документов по вопросам безопасности Союзного государства с учетом уже имеющегося совместного опыта по разработке таких документов", - говорится в сообщении.Экспертные консультации провели заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран."Рассмотрены современные вызовы и угрозы безопасности России и Белоруссии со стороны Украины, вопросы сотрудничества двух стран в сфере обеспечения биологической безопасности и взаимодействия в области стратегического планирования", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220906/doktrina-1814725501.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, москва, нато, безопасность
Россия, Белоруссия, Москва, НАТО, Безопасность
14:09 21.09.2022 (обновлено: 14:15 21.09.2022)
Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства
Совбез: надо обновить документы о безопасности Союзного государства из-за действий Запада
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии - это серьезный повод для обновления основополагающих стратегических документов по вопросам безопасности Союзного государства, к такому выводу пришли участники российско-белорусских консультаций по безопасности, прошедших в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
"Стороны пришли к совместному заключению, что шаги США
по разрушению существующей архитектуры мировой безопасности и усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии является серьезным поводом для актуализации основополагающих стратегических документов по вопросам безопасности Союзного государства с учетом уже имеющегося совместного опыта по разработке таких документов", - говорится в сообщении.
Экспертные консультации провели заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран.
"Рассмотрены современные вызовы и угрозы безопасности России и Белоруссии со стороны Украины, вопросы сотрудничества двух стран в сфере обеспечения биологической безопасности и взаимодействия в области стратегического планирования", - отмечается в сообщении.