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Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства - РИА Новости, 21.09.2022
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Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства
Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства - РИА Новости, 21.09.2022
Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства
Усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии - это серьезный повод для обновления основополагающих стратегических документов по вопросам... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:09
2022-09-21T14:15
россия
белоруссия
москва
нато
безопасность
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии - это серьезный повод для обновления основополагающих стратегических документов по вопросам безопасности Союзного государства, к такому выводу пришли участники российско-белорусских консультаций по безопасности, прошедших в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ."Стороны пришли к совместному заключению, что шаги США по разрушению существующей архитектуры мировой безопасности и усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии является серьезным поводом для актуализации основополагающих стратегических документов по вопросам безопасности Союзного государства с учетом уже имеющегося совместного опыта по разработке таких документов", - говорится в сообщении.Экспертные консультации провели заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран."Рассмотрены современные вызовы и угрозы безопасности России и Белоруссии со стороны Украины, вопросы сотрудничества двух стран в сфере обеспечения биологической безопасности и взаимодействия в области стратегического планирования", - отмечается в сообщении.
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россия, белоруссия, москва, нато, безопасность
Россия, Белоруссия, Москва, НАТО, Безопасность
14:09 21.09.2022 (обновлено: 14:15 21.09.2022)
 
Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства

Совбез: надо обновить документы о безопасности Союзного государства из-за действий Запада

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии - это серьезный повод для обновления основополагающих стратегических документов по вопросам безопасности Союзного государства, к такому выводу пришли участники российско-белорусских консультаций по безопасности, прошедших в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
"Стороны пришли к совместному заключению, что шаги США по разрушению существующей архитектуры мировой безопасности и усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии является серьезным поводом для актуализации основополагающих стратегических документов по вопросам безопасности Союзного государства с учетом уже имеющегося совместного опыта по разработке таких документов", - говорится в сообщении.
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Экспертные консультации провели заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран.
"Рассмотрены современные вызовы и угрозы безопасности России и Белоруссии со стороны Украины, вопросы сотрудничества двух стран в сфере обеспечения биологической безопасности и взаимодействия в области стратегического планирования", - отмечается в сообщении.
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