https://ria.ru/20220921/bezopasnost-1818417427.html

Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства

Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства - РИА Новости, 21.09.2022

Совбез призвал обновить документы о безопасности Союзного государства

Усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии - это серьезный повод для обновления основополагающих стратегических документов по вопросам... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:09

2022-09-21T14:09

2022-09-21T14:15

россия

белоруссия

москва

нато

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149373/76/1493737698_0:221:3048:1935_1920x0_80_0_0_9e9a5b7293bc5b3cfac7e5094d51dfa0.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии - это серьезный повод для обновления основополагающих стратегических документов по вопросам безопасности Союзного государства, к такому выводу пришли участники российско-белорусских консультаций по безопасности, прошедших в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ."Стороны пришли к совместному заключению, что шаги США по разрушению существующей архитектуры мировой безопасности и усиление военной группировки НАТО у границ России и Белоруссии является серьезным поводом для актуализации основополагающих стратегических документов по вопросам безопасности Союзного государства с учетом уже имеющегося совместного опыта по разработке таких документов", - говорится в сообщении.Экспертные консультации провели заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран."Рассмотрены современные вызовы и угрозы безопасности России и Белоруссии со стороны Украины, вопросы сотрудничества двух стран в сфере обеспечения биологической безопасности и взаимодействия в области стратегического планирования", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220906/doktrina-1814725501.html

https://ria.ru/20220818/proryv-1810364497.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, москва, нато, безопасность