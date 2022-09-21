Рейтинг@Mail.ru
В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/bezopasnost-1818356099.html
В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности
В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности - РИА Новости, 21.09.2022
В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности
Российско-белорусские консультации по безопасности начались в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:08
2022-09-21T11:15
москва
россия
безопасность
белоруссия
рашид нургалиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российско-белорусские консультации по безопасности начались в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Их проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.Другие подробности не приводятся.
https://ria.ru/20220920/lukashenko-1818092664.html
москва
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, безопасность, белоруссия, рашид нургалиев
Москва, Россия, Безопасность, Белоруссия, Рашид Нургалиев
11:08 21.09.2022 (обновлено: 11:15 21.09.2022)
 
В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности

Совбезы России и Белоруссии проводят в Москве консультации по безопасности

© POOL / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российско-белорусские консультации по безопасности начались в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Их проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 12:18
Лукашенко поручил мобилизовать органы власти на наведение порядка в стране
 
МоскваРоссияБезопасностьБелоруссияРашид Нургалиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала