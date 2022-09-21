https://ria.ru/20220921/bezopasnost-1818356099.html
В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности
В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности - РИА Новости, 21.09.2022
В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности
Российско-белорусские консультации по безопасности начались в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:08
2022-09-21T11:08
2022-09-21T11:15
москва
россия
безопасность
белоруссия
рашид нургалиев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российско-белорусские консультации по безопасности начались в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Их проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.Другие подробности не приводятся.
https://ria.ru/20220920/lukashenko-1818092664.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, безопасность, белоруссия, рашид нургалиев
Москва, Россия, Безопасность, Белоруссия, Рашид Нургалиев
11:08 21.09.2022 (обновлено: 11:15 21.09.2022)
В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности
Совбезы России и Белоруссии проводят в Москве консультации по безопасности