https://ria.ru/20220921/bezopasnost-1818356099.html

В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности

В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности - РИА Новости, 21.09.2022

В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности

Российско-белорусские консультации по безопасности начались в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:08

2022-09-21T11:08

2022-09-21T11:15

москва

россия

безопасность

белоруссия

рашид нургалиев

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российско-белорусские консультации по безопасности начались в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."Их проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20220920/lukashenko-1818092664.html

москва

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, безопасность, белоруссия, рашид нургалиев