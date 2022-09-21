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Путин назвал Россию лидером по беспилотному транспорту - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин назвал Россию лидером по беспилотному транспорту
Путин назвал Россию лидером по беспилотному транспорту - РИА Новости, 21.09.2022
Путин назвал Россию лидером по беспилотному транспорту
Россия занимает лидирующие позиции по беспилотному транспорту, ей не нужно тут догонять, отрасль находится в продвинутом состоянии, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:58
2022-09-21T16:21
россия
экономика
технологии
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Россия занимает лидирующие позиции по беспилотному транспорту, ей не нужно тут догонять, отрасль находится в продвинутом состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин."В сфере беспилотного транспорта мы не являемся в целом догоняющими. Вот это очень важно. И в определенной степени мы даже лидерами в чем-то являемся. И это лидерство нужно сохранять и упрочнять", - сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.Президент добавил, что использование беспилотного транспорта - автомобильного, морского, авиационного - позволяет решать многие задачи в самых разных сферах, от повышения обороноспособности государства до развития экономики и отдельных отраслей производства."У нас не только КАМАЗ, у нас и "Яндекс" этим занимается, и другие компании. В очень продвинутом довольно состоянии все находится. Очень интересные и перспективные разработки",- подчеркнул глава государства.
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россия, экономика, технологии, владимир путин
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин
15:58 21.09.2022 (обновлено: 16:21 21.09.2022)
 
Путин назвал Россию лидером по беспилотному транспорту

Путин: российская отрасль беспилотного транспорта находится в продвинутом состоянии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПрототип беспилотного автомобиля ШАССИ "Урал-432067-73" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Прототип беспилотного автомобиля ШАССИ Урал-432067-73 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Прототип беспилотного автомобиля ШАССИ "Урал-432067-73" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Россия занимает лидирующие позиции по беспилотному транспорту, ей не нужно тут догонять, отрасль находится в продвинутом состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В сфере беспилотного транспорта мы не являемся в целом догоняющими. Вот это очень важно. И в определенной степени мы даже лидерами в чем-то являемся. И это лидерство нужно сохранять и упрочнять", - сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.
Президент добавил, что использование беспилотного транспорта - автомобильного, морского, авиационного - позволяет решать многие задачи в самых разных сферах, от повышения обороноспособности государства до развития экономики и отдельных отраслей производства.
"У нас не только КАМАЗ, у нас и "Яндекс" этим занимается, и другие компании. В очень продвинутом довольно состоянии все находится. Очень интересные и перспективные разработки",- подчеркнул глава государства.
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РоссияЭкономикаТехнологииВладимир Путин
 
 
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