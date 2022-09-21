https://ria.ru/20220921/bespilotniki-1818455549.html

Путин назвал Россию лидером по беспилотному транспорту

Путин назвал Россию лидером по беспилотному транспорту - РИА Новости, 21.09.2022

Путин назвал Россию лидером по беспилотному транспорту

Россия занимает лидирующие позиции по беспилотному транспорту, ей не нужно тут догонять, отрасль находится в продвинутом состоянии, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:58

2022-09-21T15:58

2022-09-21T16:21

россия

экономика

технологии

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810485374_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_bcd3447bc159073152240a8d62604ace.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Россия занимает лидирующие позиции по беспилотному транспорту, ей не нужно тут догонять, отрасль находится в продвинутом состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин."В сфере беспилотного транспорта мы не являемся в целом догоняющими. Вот это очень важно. И в определенной степени мы даже лидерами в чем-то являемся. И это лидерство нужно сохранять и упрочнять", - сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.Президент добавил, что использование беспилотного транспорта - автомобильного, морского, авиационного - позволяет решать многие задачи в самых разных сферах, от повышения обороноспособности государства до развития экономики и отдельных отраслей производства."У нас не только КАМАЗ, у нас и "Яндекс" этим занимается, и другие компании. В очень продвинутом довольно состоянии все находится. Очень интересные и перспективные разработки",- подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20220920/kfu-1817878521.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, технологии, владимир путин