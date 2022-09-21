https://ria.ru/20220921/belorussiya-1818445211.html
Совбез Белоруссии заявил о готовности армии дать отпор провокациям
Совбез Белоруссии заявил о готовности армии дать отпор провокациям - РИА Новости, 21.09.2022
Совбез Белоруссии заявил о готовности армии дать отпор провокациям
Вооруженные силы Белоруссии в случае перехода границы и каких-то провокационных действий со стороны соседей готовы дать отпор, заявил в среду госсекретарь... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:29
2022-09-21T15:29
2022-09-21T15:46
белоруссия
в мире
александр вольфович
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии в случае перехода границы и каких-то провокационных действий со стороны соседей готовы дать отпор, заявил в среду госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович."На территории Беларуси предпринимаются все меры для защиты своей страны и охраны и обороны наших границ. Вооруженные Силы Беларуси не собираются ни на кого нападать, но в случае перехода нашей границы и каких-то провокационных действий со стороны наших соседей силовой блок готов дать отпор, все системы силового блока Беларуси работают слаженно, системно, решают задачи в сфере безопасности", - передает слова Вольфовича агентство "Белта"."Конечно же, мы укрепляем свои границы, их охрану, мы видим насколько сегодня происходит милитаризация и повышение военной активности на территории сопредельных государств, стран-соседей. Мы видим увеличение количества войск, группировок, количества учений, пролетов разведывательной авиации - и не только со стороны Запада, но и со стороны южной нашей соседки, братской нам некогда Украины", - констатировал госсекретарь."Беларусь не представляет никому угрозы, но мы готовы, предпринимаем все шаги, для защиты наших западных и южных рубежей. Одна из задач, которую ставил Президент - сделать все возможное, чтобы агрессивные соседи не ударили через территорию Беларуси с запада нашей братской России", - подчеркнул он. Вольфович также пояснил, что народное ополчение в Белоруссии - новый вид формирований, которое будет предназначено для защиты своей страны, своей территории, если этого коснется.Секретари совбезов РФ и Белоруссии обсудили в среду вопросы безопасности Союзного государства.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220917/konflikt-1817574470.html
https://ria.ru/20220917/lukashenko-1817586706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр вольфович, вооруженные силы белоруссии
Белоруссия, В мире, Александр Вольфович, Вооруженные силы Белоруссии
15:29 21.09.2022 (обновлено: 15:46 21.09.2022)
Совбез Белоруссии заявил о готовности армии дать отпор провокациям
Совбез Белоруссии заявил о готовности армии дать отпор провокациям и переходу границы
МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Белоруссии в случае перехода границы и каких-то провокационных действий со стороны соседей готовы дать отпор, заявил в среду госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
"На территории Беларуси предпринимаются все меры для защиты своей страны и охраны и обороны наших границ. Вооруженные Силы Беларуси не собираются ни на кого нападать, но в случае перехода нашей границы и каких-то провокационных действий со стороны наших соседей силовой блок готов дать отпор, все системы силового блока Беларуси работают слаженно, системно, решают задачи в сфере безопасности", - передает слова Вольфовича агентство "Белта".
"Конечно же, мы укрепляем свои границы, их охрану, мы видим насколько сегодня происходит милитаризация и повышение военной активности на территории сопредельных государств, стран-соседей. Мы видим увеличение количества войск, группировок, количества учений, пролетов разведывательной авиации - и не только со стороны Запада, но и со стороны южной нашей соседки, братской нам некогда Украины", - констатировал госсекретарь.
"Беларусь не представляет никому угрозы, но мы готовы, предпринимаем все шаги, для защиты наших западных и южных рубежей. Одна из задач, которую ставил Президент - сделать все возможное, чтобы агрессивные соседи не ударили через территорию Беларуси с запада нашей братской России", - подчеркнул он. Вольфович также пояснил, что народное ополчение в Белоруссии - новый вид формирований, которое будет предназначено для защиты своей страны, своей территории, если этого коснется.
Секретари совбезов РФ и Белоруссии обсудили в среду вопросы безопасности Союзного государства.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.