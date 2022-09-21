https://ria.ru/20220921/belorussiya-1818363741.html

Глава МИД Белоруссии раскритиковал работу ООН

Глава МИД Белоруссии раскритиковал работу ООН - РИА Новости, 21.09.2022

Глава МИД Белоруссии раскритиковал работу ООН

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что увеличивается разрыв между ООН и растущим разнообразием мира, организация теряет характер беспристрастной... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:31

2022-09-21T11:31

2022-09-21T11:31

в мире

владимир макей

оон

мид белоруссии

совет безопасности оон

белоруссия

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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что увеличивается разрыв между ООН и растущим разнообразием мира, организация теряет характер беспристрастной площадки.Данное заявление министр сделал в письме-обращении ко всем своим коллегам из государств-членов ООН, в котором изложил подходы к ключевым вопросам функционирования ООН и путях реформирования организации."Беларусь, как и многие другие страны, вынуждена констатировать увеличивающийся разрыв между нынешней ООН и быстро растущим разнообразием мира. И если в вопросах поддержания мира и безопасности суть и роль ООН является заложником ее институционального строения, воплощенного в Совете безопасности с правом вето, то организации эффективного международного сотрудничества в других областях, не связанных с безопасностью, мешают и некоторые другие факторы", - говорится в письме.По мнению Макея, "среди таких факторов главный - утрата организацией нейтрального, технического характера беспристрастной площадки для обеспечения международного сотрудничества равноправных членов".Он заявил, что "ООН стала жертвой однополярного момента в современной мировой истории". "Утрата нейтральности закреплена... подавляющей зависимостью деятельности ООН от донорских средств, предоставляемых развитыми странами, преобладанием граждан этих стран на политически и финансово важных постах в организации. Эти два фактора предопределяют доминирование интересов стран-доноров при принятии любых решений ООН, за исключением вопросов компетенции Совета безопасности", - отметил министр. По его словам, такая однобокость ООН и есть основа ограниченности организации в возможности объективной и беспристрастной реакции на проблемы всех ее членов.Министр добавил, что многие документы ООН разрабатываются меньшинством стран просто по причине отсутствия у очень многих из них необходимого экспертного потенциала.Касательно Совета безопасности ООН Макей отметил, что "Беларусь искренне привержена роли Совета безопасности ООН в поддержании мира и безопасности на планете и намерена всячески поддерживать усилия по укреплению этой роли". В то же время он обратил внимание, что "решения, которые не соответствуют интересам его (совбеза ООН - ред.) постоянных членов, в совете просто не принимаются".

https://ria.ru/20220921/reforma-1818308792.html

https://ria.ru/20220921/mir-1818303102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир макей , оон, мид белоруссии, совет безопасности оон, белоруссия