https://ria.ru/20220921/belorussiya-1818363741.html
Глава МИД Белоруссии раскритиковал работу ООН
Глава МИД Белоруссии раскритиковал работу ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Глава МИД Белоруссии раскритиковал работу ООН
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что увеличивается разрыв между ООН и растущим разнообразием мира, организация теряет характер беспристрастной... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:31
2022-09-21T11:31
2022-09-21T11:31
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белоруссия
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что увеличивается разрыв между ООН и растущим разнообразием мира, организация теряет характер беспристрастной площадки.Данное заявление министр сделал в письме-обращении ко всем своим коллегам из государств-членов ООН, в котором изложил подходы к ключевым вопросам функционирования ООН и путях реформирования организации."Беларусь, как и многие другие страны, вынуждена констатировать увеличивающийся разрыв между нынешней ООН и быстро растущим разнообразием мира. И если в вопросах поддержания мира и безопасности суть и роль ООН является заложником ее институционального строения, воплощенного в Совете безопасности с правом вето, то организации эффективного международного сотрудничества в других областях, не связанных с безопасностью, мешают и некоторые другие факторы", - говорится в письме.По мнению Макея, "среди таких факторов главный - утрата организацией нейтрального, технического характера беспристрастной площадки для обеспечения международного сотрудничества равноправных членов".Он заявил, что "ООН стала жертвой однополярного момента в современной мировой истории". "Утрата нейтральности закреплена... подавляющей зависимостью деятельности ООН от донорских средств, предоставляемых развитыми странами, преобладанием граждан этих стран на политически и финансово важных постах в организации. Эти два фактора предопределяют доминирование интересов стран-доноров при принятии любых решений ООН, за исключением вопросов компетенции Совета безопасности", - отметил министр. По его словам, такая однобокость ООН и есть основа ограниченности организации в возможности объективной и беспристрастной реакции на проблемы всех ее членов.Министр добавил, что многие документы ООН разрабатываются меньшинством стран просто по причине отсутствия у очень многих из них необходимого экспертного потенциала.Касательно Совета безопасности ООН Макей отметил, что "Беларусь искренне привержена роли Совета безопасности ООН в поддержании мира и безопасности на планете и намерена всячески поддерживать усилия по укреплению этой роли". В то же время он обратил внимание, что "решения, которые не соответствуют интересам его (совбеза ООН - ред.) постоянных членов, в совете просто не принимаются".
https://ria.ru/20220921/reforma-1818308792.html
https://ria.ru/20220921/mir-1818303102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир макей , оон, мид белоруссии, совет безопасности оон, белоруссия
В мире, Владимир Макей , ООН, МИД Белоруссии, Совет Безопасности ООН, Белоруссия
Глава МИД Белоруссии раскритиковал работу ООН
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей: ООН теряет характер беспристрастной площадки
МИНСК, 21 сен – РИА Новости.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил
, что увеличивается разрыв между ООН и растущим разнообразием мира, организация теряет характер беспристрастной площадки.
Данное заявление министр сделал в письме-обращении ко всем своим коллегам из государств-членов ООН, в котором изложил подходы к ключевым вопросам функционирования ООН и путях реформирования организации.
"Беларусь, как и многие другие страны, вынуждена констатировать увеличивающийся разрыв между нынешней ООН и быстро растущим разнообразием мира. И если в вопросах поддержания мира и безопасности суть и роль ООН является заложником ее институционального строения, воплощенного в Совете безопасности с правом вето, то организации эффективного международного сотрудничества в других областях, не связанных с безопасностью, мешают и некоторые другие факторы", - говорится в письме.
По мнению Макея, "среди таких факторов главный - утрата организацией нейтрального, технического характера беспристрастной площадки для обеспечения международного сотрудничества равноправных членов".
Он заявил, что "ООН стала жертвой однополярного момента в современной мировой истории". "Утрата нейтральности закреплена... подавляющей зависимостью деятельности ООН от донорских средств, предоставляемых развитыми странами, преобладанием граждан этих стран на политически и финансово важных постах в организации. Эти два фактора предопределяют доминирование интересов стран-доноров при принятии любых решений ООН, за исключением вопросов компетенции Совета безопасности", - отметил министр. По его словам, такая однобокость ООН и есть основа ограниченности организации в возможности объективной и беспристрастной реакции на проблемы всех ее членов.
Министр добавил, что многие документы ООН разрабатываются меньшинством стран просто по причине отсутствия у очень многих из них необходимого экспертного потенциала.
"Многие решения ООН принимаются голосованием, большинством голосов, а многие - меньшинством благодаря несовершенству в правилах процедуры. Такие документы не отражают общий знаменатель всех заинтересованных сторон, а иногда и напрямую противоречат интересам некоторых из них", - заметил он. Именно поэтому такие очевидные нарушения устава ООН, как, например, экономические санкции, принятые без мандата Совета безопасности, остаются вне решений организации и без ее осуждения, подчеркнул Макей. В связи с этим он считает неудивительным, что огромное число резолюций и иных решений органов ООН никогда не выполняется.
Касательно Совета безопасности ООН Макей отметил, что "Беларусь искренне привержена роли Совета безопасности ООН в поддержании мира и безопасности на планете и намерена всячески поддерживать усилия по укреплению этой роли". В то же время он обратил внимание, что "решения, которые не соответствуют интересам его (совбеза ООН
- ред.) постоянных членов, в совете просто не принимаются".