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Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
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Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза
Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза - РИА Новости, 21.09.2022
Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза
Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза, сообщил председатель Государственного таможенного комитета страны (ГТК) Владимир Орловский. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:17
2022-09-21T12:17
туризм
белоруссия
граница
пассажиры
новости - туризм
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза, сообщил председатель Государственного таможенного комитета страны (ГТК) Владимир Орловский."С учетом безвизового режима и отмены ковидных ограничений пассажиропоток возрос через границу в этом году в три раза по сравнению с прошлым", — сказал Орловский в эфире телеканала "Беларусь 1".Глава ГТК заверил, что для того чтобы граждане находились в очереди в нормальных условиях, в Белоруссии будут оборудованы всем необходимым соответствующие площадки ожидания."Основной подход работы на границе — это слаженное взаимодействие всех служб. Мы очень тесно взаимодействуем с пограничниками и стараемся не допустить ни минуты задержки", — подчеркнул Орловский.
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белоруссия, граница, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Белоруссия, Граница, пассажиры, Новости - Туризм, Туризм, туристы
12:17 21.09.2022
 
Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза

Пассажиропоток через белорусскую границу с прошлого года вырос в три раза

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза, сообщил председатель Государственного таможенного комитета страны (ГТК) Владимир Орловский.
"С учетом безвизового режима и отмены ковидных ограничений пассажиропоток возрос через границу в этом году в три раза по сравнению с прошлым", — сказал Орловский в эфире телеканала "Беларусь 1".
Глава ГТК заверил, что для того чтобы граждане находились в очереди в нормальных условиях, в Белоруссии будут оборудованы всем необходимым соответствующие площадки ожидания.
"Основной подход работы на границе — это слаженное взаимодействие всех служб. Мы очень тесно взаимодействуем с пограничниками и стараемся не допустить ни минуты задержки", — подчеркнул Орловский.
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