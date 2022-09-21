https://ria.ru/20220921/belorussiya-1818355185.html

Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза

Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза - РИА Новости, 21.09.2022

Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза

Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза, сообщил председатель Государственного таможенного комитета страны (ГТК) Владимир Орловский. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:17

2022-09-21T12:17

2022-09-21T12:17

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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза, сообщил председатель Государственного таможенного комитета страны (ГТК) Владимир Орловский."С учетом безвизового режима и отмены ковидных ограничений пассажиропоток возрос через границу в этом году в три раза по сравнению с прошлым", — сказал Орловский в эфире телеканала "Беларусь 1".Глава ГТК заверил, что для того чтобы граждане находились в очереди в нормальных условиях, в Белоруссии будут оборудованы всем необходимым соответствующие площадки ожидания."Основной подход работы на границе — это слаженное взаимодействие всех служб. Мы очень тесно взаимодействуем с пограничниками и стараемся не допустить ни минуты задержки", — подчеркнул Орловский.

https://ria.ru/20220921/puteshestviya-1818132391.html

белоруссия

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

белоруссия, граница, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы