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Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза
Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза - РИА Новости, 21.09.2022
Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза
Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза, сообщил председатель Государственного таможенного комитета страны (ГТК) Владимир Орловский. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:17
2022-09-21T12:17
2022-09-21T12:17
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза, сообщил председатель Государственного таможенного комитета страны (ГТК) Владимир Орловский."С учетом безвизового режима и отмены ковидных ограничений пассажиропоток возрос через границу в этом году в три раза по сравнению с прошлым", — сказал Орловский в эфире телеканала "Беларусь 1".Глава ГТК заверил, что для того чтобы граждане находились в очереди в нормальных условиях, в Белоруссии будут оборудованы всем необходимым соответствующие площадки ожидания."Основной подход работы на границе — это слаженное взаимодействие всех служб. Мы очень тесно взаимодействуем с пограничниками и стараемся не допустить ни минуты задержки", — подчеркнул Орловский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, граница, пассажиры, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Белоруссия, Граница, пассажиры, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Пассажиропоток через белорусскую границу вырос в три раза
Пассажиропоток через белорусскую границу с прошлого года вырос в три раза