https://ria.ru/20220921/bayden-1818555189.html

NYT: вооружение Украины обернулось для Байдена новой проблемой

NYT: вооружение Украины обернулось для Байдена новой проблемой - РИА Новости, 21.09.2022

NYT: вооружение Украины обернулось для Байдена новой проблемой

Европейские союзники США свели практически к нулю помощь Украине, что стало проблемой для американского лидера Джо Байдена, говорится в статье The New York... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T21:24

2022-09-21T21:24

2022-09-21T22:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Европейские союзники США свели практически к нулю помощь Украине, что стало проблемой для американского лидера Джо Байдена, говорится в статье The New York Times.Администрация Байдена продолжает обещать миллиарды долларов военной помощи Украине, однако на внутреннем рейтинге президента это почти никак не сказалось. При этом глава государства вынужден удерживать на своей стороне Европу, страдающую от тяжелейшего энергетического кризиса, говорится в статье. В Вашингтоне утверждают, что не видят разлада внутри НАТО, но европейцы все больше беспокоятся из-за перспективы холодных домов этой зимой и теряют интерес к проблемам Киева. Байден же намерен продемонстрировать сплоченность внутри альянса в ситуации вокруг Украины, пишут авторы. Однако они отмечают, что основную часть помощи Киеву оказывает Вашингтон. Европейцы же сводят поддержку на нет.По данным Кильского института мировой экономики, общее количество помощи от шести крупнейших европейских стран — Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании и Польши — сократилось в мае и резко упало в июне. В июле же ни одна из них не сделала сколько-нибудь существенных обещаний. Поддержка из этих государств фактически достигла нуля.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.

https://ria.ru/20220921/avstriya-1818461211.html

https://ria.ru/20220921/golod-1818516737.html

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в мире, нато, украина, джо байден, сша