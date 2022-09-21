https://ria.ru/20220921/bayden-1818513669.html
Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН"
Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН" - РИА Новости, 21.09.2022
Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН"
Президент США Джо Байден с трибуны ГА ООН заявил, что ни одна другая страна якобы не угрожала России, и безосновательно обвинил Москву в "пренебрежении уставом... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:46
2022-09-21T18:46
2022-09-21T21:41
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ГА ООН заявил, что ни одна другая страна якобы не угрожала России, и безосновательно обвинил Москву в "пренебрежении уставом ООН и создании ядерной угрозы".Президент США заявил, что заявление российского лидера "с ядерными угрозами против Европы" является пренебрежением обязательствами по нераспространению."Кем бы вы ни были, во что бы вы не верили, это должно холодить вашу кровь", - сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что страны Запада активно используют ядерный шантаж. По его словам, некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО открыто высказываются о возможности и допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Глава государства подчеркнул, что сторонники таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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РИА Новости
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в мире, джо байден, россия, сша, москва, оон
В мире, Джо Байден, Россия, США, Москва, ООН
18:46 21.09.2022 (обновлено: 21:41 21.09.2022)
Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН"
Президент США Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН"
ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ГА ООН заявил, что ни одна другая страна якобы не угрожала России, и безосновательно обвинил Москву в "пренебрежении уставом ООН и создании ядерной угрозы".
Президент США
заявил, что заявление российского лидера "с ядерными угрозами против Европы" является пренебрежением обязательствами по нераспространению.
"Кем бы вы ни были, во что бы вы не верили, это должно холодить вашу кровь", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что страны Запада активно используют ядерный шантаж. По его словам, некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО открыто высказываются о возможности и допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Глава государства подчеркнул, что сторонники таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".