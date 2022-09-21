https://ria.ru/20220921/bayden-1818513669.html

Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН"

Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН" - РИА Новости, 21.09.2022

Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН"

Президент США Джо Байден с трибуны ГА ООН заявил, что ни одна другая страна якобы не угрожала России, и безосновательно обвинил Москву в "пренебрежении уставом... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:46

2022-09-21T18:46

2022-09-21T21:41

в мире

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ГА ООН заявил, что ни одна другая страна якобы не угрожала России, и безосновательно обвинил Москву в "пренебрежении уставом ООН и создании ядерной угрозы".Президент США заявил, что заявление российского лидера "с ядерными угрозами против Европы" является пренебрежением обязательствами по нераспространению."Кем бы вы ни были, во что бы вы не верили, это должно холодить вашу кровь", - сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что страны Запада активно используют ядерный шантаж. По его словам, некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО открыто высказываются о возможности и допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Глава государства подчеркнул, что сторонники таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".

https://ria.ru/20220916/terakty-1817404095.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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