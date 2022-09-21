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Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН" - РИА Новости, 21.09.2022
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Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН"
Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН" - РИА Новости, 21.09.2022
Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН"
Президент США Джо Байден с трибуны ГА ООН заявил, что ни одна другая страна якобы не угрожала России, и безосновательно обвинил Москву в "пренебрежении уставом... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:46
2022-09-21T21:41
в мире
джо байден
россия
сша
москва
оон
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ГА ООН заявил, что ни одна другая страна якобы не угрожала России, и безосновательно обвинил Москву в "пренебрежении уставом ООН и создании ядерной угрозы".Президент США заявил, что заявление российского лидера "с ядерными угрозами против Европы" является пренебрежением обязательствами по нераспространению."Кем бы вы ни были, во что бы вы не верили, это должно холодить вашу кровь", - сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что страны Запада активно используют ядерный шантаж. По его словам, некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО открыто высказываются о возможности и допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Глава государства подчеркнул, что сторонники таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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в мире, джо байден, россия, сша, москва, оон
В мире, Джо Байден, Россия, США, Москва, ООН
18:46 21.09.2022 (обновлено: 21:41 21.09.2022)
 
Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН"

Президент США Байден обвинил Россию в "пренебрежении уставом ООН"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ГА ООН заявил, что ни одна другая страна якобы не угрожала России, и безосновательно обвинил Москву в "пренебрежении уставом ООН и создании ядерной угрозы".
Президент США заявил, что заявление российского лидера "с ядерными угрозами против Европы" является пренебрежением обязательствами по нераспространению.
"Кем бы вы ни были, во что бы вы не верили, это должно холодить вашу кровь", - сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что страны Запада активно используют ядерный шантаж. По его словам, некоторые высокопоставленные представители ведущих государств НАТО открыто высказываются о возможности и допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Глава государства подчеркнул, что сторонники таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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