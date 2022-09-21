https://ria.ru/20220921/bayden-1818512590.html

Байден заявил, что США поддерживают политику "одного Китая"

Байден заявил, что США поддерживают политику "одного Китая" - РИА Новости, 21.09.2022

Байден заявил, что США поддерживают политику "одного Китая"

Президент США Джо Байден с трибуны ООН заверил в неизменности многолетней американской политики в отношении Тайваня спустя считанные дни после того, как обещал... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:40

2022-09-21T18:40

2022-09-21T19:17

в мире

сша

тайвань

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685909_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61b188507f77f753624db542d078e579.jpg

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН заверил в неизменности многолетней американской политики в отношении Тайваня спустя считанные дни после того, как обещал отправить войска на защиту острова от КНР."Мы стремимся к сохранению мира и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Мы сохраняем приверженность нашей политике "одного Китая", которая помогала предотвращать конфликт на протяжении четырех десятилетий. И мы по-прежнему выступаем против односторонних изменений статус-кво", - сказал он.В показанном в воскресенье интервью телеканалу CBS Байден сенсационно дал утвердительный ответ на вопрос о возможности отправки войск США для защиты острова в случае нападения со стороны КНР, где Тайвань считают своей мятежной провинцией.

https://ria.ru/20220915/tayvan-1816993830.html

сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, тайвань, джо байден