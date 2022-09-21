https://ria.ru/20220921/bayden-1818512590.html
Байден заявил, что США поддерживают политику "одного Китая"
Байден заявил, что США поддерживают политику "одного Китая" - РИА Новости, 21.09.2022
Байден заявил, что США поддерживают политику "одного Китая"
Президент США Джо Байден с трибуны ООН заверил в неизменности многолетней американской политики в отношении Тайваня спустя считанные дни после того, как обещал... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:40
2022-09-21T18:40
2022-09-21T19:17
в мире
сша
тайвань
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН заверил в неизменности многолетней американской политики в отношении Тайваня спустя считанные дни после того, как обещал отправить войска на защиту острова от КНР."Мы стремимся к сохранению мира и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Мы сохраняем приверженность нашей политике "одного Китая", которая помогала предотвращать конфликт на протяжении четырех десятилетий. И мы по-прежнему выступаем против односторонних изменений статус-кво", - сказал он.В показанном в воскресенье интервью телеканалу CBS Байден сенсационно дал утвердительный ответ на вопрос о возможности отправки войск США для защиты острова в случае нападения со стороны КНР, где Тайвань считают своей мятежной провинцией.
https://ria.ru/20220915/tayvan-1816993830.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, тайвань, джо байден
В мире, США, Тайвань, Джо Байден
18:40 21.09.2022 (обновлено: 19:17 21.09.2022)
Байден заявил, что США поддерживают политику "одного Китая"
Байден: США сохраняют приверженность политике "одного Китая" в вопросе Тайваня