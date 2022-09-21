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Байден заявил, что США поддерживают политику "одного Китая" - РИА Новости, 21.09.2022
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Байден заявил, что США поддерживают политику "одного Китая"
Байден заявил, что США поддерживают политику "одного Китая" - РИА Новости, 21.09.2022
Байден заявил, что США поддерживают политику "одного Китая"
Президент США Джо Байден с трибуны ООН заверил в неизменности многолетней американской политики в отношении Тайваня спустя считанные дни после того, как обещал... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:40
2022-09-21T19:17
в мире
сша
тайвань
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН заверил в неизменности многолетней американской политики в отношении Тайваня спустя считанные дни после того, как обещал отправить войска на защиту острова от КНР."Мы стремимся к сохранению мира и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Мы сохраняем приверженность нашей политике "одного Китая", которая помогала предотвращать конфликт на протяжении четырех десятилетий. И мы по-прежнему выступаем против односторонних изменений статус-кво", - сказал он.В показанном в воскресенье интервью телеканалу CBS Байден сенсационно дал утвердительный ответ на вопрос о возможности отправки войск США для защиты острова в случае нападения со стороны КНР, где Тайвань считают своей мятежной провинцией.
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в мире, сша, тайвань, джо байден
В мире, США, Тайвань, Джо Байден
18:40 21.09.2022 (обновлено: 19:17 21.09.2022)
 
Байден заявил, что США поддерживают политику "одного Китая"

Байден: США сохраняют приверженность политике "одного Китая" в вопросе Тайваня

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден с трибуны ООН заверил в неизменности многолетней американской политики в отношении Тайваня спустя считанные дни после того, как обещал отправить войска на защиту острова от КНР.
"Мы стремимся к сохранению мира и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Мы сохраняем приверженность нашей политике "одного Китая", которая помогала предотвращать конфликт на протяжении четырех десятилетий. И мы по-прежнему выступаем против односторонних изменений статус-кво", - сказал он.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 14:29
США превращают Тайвань в "антикитай", считает эксперт
В показанном в воскресенье интервью телеканалу CBS Байден сенсационно дал утвердительный ответ на вопрос о возможности отправки войск США для защиты острова в случае нападения со стороны КНР, где Тайвань считают своей мятежной провинцией.
 
В миреСШАТайваньДжо Байден
 
 
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