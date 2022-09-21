https://ria.ru/20220921/bayden-1818505424.html

Байден поддержал расширение Совбеза ООН

Байден поддержал расширение Совбеза ООН - РИА Новости, 21.09.2022

Байден поддержал расширение Совбеза ООН

США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил в среду президент США Джо Байден, выступая с трибуны РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:21

2022-09-21T18:21

2022-09-21T18:45

в мире

сша

совет безопасности оон

оон

генеральная ассамблея оон

джо байден

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ООН, 21 сен – РИА Новости. США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил в среду президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.На данный момент постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Президент России Владимир Путин ранее утвердил главу МИД Сергея Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров выступит на заседании ГА ООН и планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.

https://ria.ru/20220921/reforma-1818308792.html

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, совет безопасности оон, оон, генеральная ассамблея оон, джо байден