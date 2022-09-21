18:21 21.09.2022 (обновлено: 18:45 21.09.2022)
Байден поддержал расширение Совбеза ООН
Байден: США выступают за расширение СБ ООН, в том числе, за счет новых постоянных членов
© AP Photo / Mary AltafferПрезидент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 21 сен – РИА Новости. США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил в среду президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.
"Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира... США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов", - сказал хозяин Белого дома.
На данный момент постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.
Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Президент России Владимир Путин ранее утвердил главу МИД Сергея Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров выступит на заседании ГА ООН и планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.