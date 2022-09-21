Рейтинг@Mail.ru
Байден поддержал расширение Совбеза ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/bayden-1818505424.html
Байден поддержал расширение Совбеза ООН
Байден поддержал расширение Совбеза ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Байден поддержал расширение Совбеза ООН
США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил в среду президент США Джо Байден, выступая с трибуны РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:21
2022-09-21T18:45
в мире
сша
совет безопасности оон
оон
генеральная ассамблея оон
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818512038_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_5ef1a0bd33970fab3e70dee8ae6c2ede.jpg
ООН, 21 сен – РИА Новости. США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил в среду президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.На данный момент постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Президент России Владимир Путин ранее утвердил главу МИД Сергея Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров выступит на заседании ГА ООН и планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.
https://ria.ru/20220921/reforma-1818308792.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818512038_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a4967fa5b18abe5c2a4ed0dc31b2d93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, совет безопасности оон, оон, генеральная ассамблея оон, джо байден
В мире, США, Совет Безопасности ООН, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Джо Байден
18:21 21.09.2022 (обновлено: 18:45 21.09.2022)
 
Байден поддержал расширение Совбеза ООН

Байден: США выступают за расширение СБ ООН, в том числе, за счет новых постоянных членов

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен – РИА Новости. США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил в среду президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.
"Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира... США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов", - сказал хозяин Белого дома.
На данный момент постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.
Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Президент России Владимир Путин ранее утвердил главу МИД Сергея Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров выступит на заседании ГА ООН и планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
03:54
Премьер Японии выступил за реформу ООН
 
В миреСШАСовет Безопасности ООНООНГенеральная Ассамблея ООНДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала