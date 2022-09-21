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В США заговорили об отстранении Байдена от власти после заявления о Китае - РИА Новости, 21.09.2022
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В США заговорили об отстранении Байдена от власти после заявления о Китае
В США заговорили об отстранении Байдена от власти после заявления о Китае - РИА Новости, 21.09.2022
В США заговорили об отстранении Байдена от власти после заявления о Китае
Президент США Джо Байден нарушил принцип "стратегической двусмысленности" в американской внешней политике, говоря о Тайване, поэтому его могут отстранить от... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:21
2022-09-21T21:19
в мире
джо байден
сша
тайвань
китай
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил принцип "стратегической двусмысленности" в американской внешней политике, говоря о Тайване, поэтому его могут отстранить от принятия решений, пишет обозреватель 19Fortyfive Гордон Чан.Ранее глава Белого дома в интервью телеканалу CBS заявил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня с Китаем Вашингтон вступит в конфликт на стороне Тайбэя.По словам эксперта, своим заявлением Байден резко изменил многолетний курс страны на международной арене, строившийся по принципу "стратегической неоднозначности". Этот подход позволял Вашингтону держать втайне свои истинные намерения в тайваньском вопросе, пишет автор.После интервью Байдена высокопоставленные чиновники из его администрации заверили, что внешняя политика Штатов не изменилась, тем самым опровергнув его утверждения, отмечается в статье.Беспорядок в администрации президента Соединенных Штатов может иметь реальные последствия, учитывая, что мир переходит в состояние постоянной турбулентности, подытожил Чан.В августе ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Пекин не признает суверенитета Тайбэя, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей мятежной области с чиновниками из других стран.Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях. Распоряжение главы государства прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Так, в среду утром официальный представитель Восточной зоны боевого командования народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что подразделения сохраняют высокую боевую готовность после прохода кораблей ВМС США и Канады в Тайваньском проливе. Он подчеркнул, что войска будут противостоять всем угрозам, готовы защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.
https://ria.ru/20220913/zayavlenie-1816509479.html
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в мире, джо байден, сша, тайвань, китай
В мире, Джо Байден, США, Тайвань, Китай
17:21 21.09.2022 (обновлено: 21:19 21.09.2022)
 
В США заговорили об отстранении Байдена от власти после заявления о Китае

19Fortyfive: Байдена могут отстранить от власти после его заявления о войне с Китаем

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил принцип "стратегической двусмысленности" в американской внешней политике, говоря о Тайване, поэтому его могут отстранить от принятия решений, пишет обозреватель 19Fortyfive Гордон Чан.
Ранее глава Белого дома в интервью телеканалу CBS заявил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня с Китаем Вашингтон вступит в конфликт на стороне Тайбэя.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 15:35
Китайцы восхитились заявлением Путина о США
По словам эксперта, своим заявлением Байден резко изменил многолетний курс страны на международной арене, строившийся по принципу "стратегической неоднозначности". Этот подход позволял Вашингтону держать втайне свои истинные намерения в тайваньском вопросе, пишет автор.
После интервью Байдена высокопоставленные чиновники из его администрации заверили, что внешняя политика Штатов не изменилась, тем самым опровергнув его утверждения, отмечается в статье.
"Байден — главнокомандующий. По конституции он отвечает за формирование внешней политики США. Однако его подчиненные прямо противоречили ему, эффективно используя свои полномочия", — убежден колумнист.
Беспорядок в администрации президента Соединенных Штатов может иметь реальные последствия, учитывая, что мир переходит в состояние постоянной турбулентности, подытожил Чан.
В августе ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Пекин не признает суверенитета Тайбэя, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей мятежной области с чиновниками из других стран.
Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях. Распоряжение главы государства прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Так, в среду утром официальный представитель Восточной зоны боевого командования народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что подразделения сохраняют высокую боевую готовность после прохода кораблей ВМС США и Канады в Тайваньском проливе. Он подчеркнул, что войска будут противостоять всем угрозам, готовы защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.
Совместные российско-китайские военные учения - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 18:57
National Interest: Япония встревожена военным сближением России и Китая
 
В миреДжо БайденСШАТайваньКитай
 
 
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