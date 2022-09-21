17:21 21.09.2022 (обновлено: 21:19 21.09.2022)
В США заговорили об отстранении Байдена от власти после заявления о Китае
19Fortyfive: Байдена могут отстранить от власти после его заявления о войне с Китаем
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден нарушил принцип "стратегической двусмысленности" в американской внешней политике, говоря о Тайване, поэтому его могут отстранить от принятия решений, пишет обозреватель 19Fortyfive Гордон Чан.
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По словам эксперта, своим заявлением Байден резко изменил многолетний курс страны на международной арене, строившийся по принципу "стратегической неоднозначности". Этот подход позволял Вашингтону держать втайне свои истинные намерения в тайваньском вопросе, пишет автор.
После интервью Байдена высокопоставленные чиновники из его администрации заверили, что внешняя политика Штатов не изменилась, тем самым опровергнув его утверждения, отмечается в статье.
"Байден — главнокомандующий. По конституции он отвечает за формирование внешней политики США. Однако его подчиненные прямо противоречили ему, эффективно используя свои полномочия", — убежден колумнист.
Беспорядок в администрации президента Соединенных Штатов может иметь реальные последствия, учитывая, что мир переходит в состояние постоянной турбулентности, подытожил Чан.
В августе ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Пекин не признает суверенитета Тайбэя, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей мятежной области с чиновниками из других стран.
Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях. Распоряжение главы государства прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Так, в среду утром официальный представитель Восточной зоны боевого командования народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что подразделения сохраняют высокую боевую готовность после прохода кораблей ВМС США и Канады в Тайваньском проливе. Он подчеркнул, что войска будут противостоять всем угрозам, готовы защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.