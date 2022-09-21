https://ria.ru/20220921/barov-1818197258.html

Алексей Баров: недостатка в зарубежных товарах в России сейчас нет

Алексей Баров: недостатка в зарубежных товарах в России сейчас нет - РИА Новости, 21.09.2022

Алексей Баров: недостатка в зарубежных товарах в России сейчас нет

Россияне, массово скупавшие гречку во время пандемии или бытовую технику – в период ужесточения санкций, постепенно возвращаются к привычной модели потребления. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:00

2022-09-21T11:00

2022-09-21T11:00

интервью

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

экономика

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Россияне, массово скупавшие гречку во время пандемии или бытовую технику – в период ужесточения санкций, постепенно возвращаются к привычной модели потребления. Что происходит в розничной торговле, какие товары находятся на пике спроса, а какие ушли в аутсайдеры, как продавцы справились со стрессом из-за нехватки чековых лент, и какие риски для потребителей несет переход на электронный чек в интервью РИА Новости рассказал гендиректор крупнейшего российского оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров. Беседовала Алсу Гараева.– Фиксируете ли вы такую тенденцию, что россияне стали больше закупаться впрок?– Это было особенно заметно в начале пандемии коронавируса, затем фиксировалось в пиковые ее периоды. Сейчас, видимо, спасибо ковиду, мы не увидели такого всплеска. Продажи были гораздо более ровными. Наблюдались локальные всплески, когда крупные ритейлеры объявляли распродажи или говорили об уходе. Часть потребителей стремилась приобрести то, что планировала ранее в конкретном магазине. Но так, чтобы всерьез впрок закупать продукты и остальное большими объемами, таких тенденций замечено не было.– Стали ли россияне откладывать крупные покупки?– По итогам прошедших летних месяцев, значительного изменения сезонного спроса не видим. Его структура более-менее стабильна относительно прошлых лет. В силу текущих трендов каких-то товаров от ряда покинувших рынок производителей и ритейлеров стало меньше, каких-то больше. Например, после ухода IKEA, занимавшей весомую долю в мебельном сегменте, замечалось тактическое снижение спроса в этой категории, но затем нишу начали заполнять другие товары.Из крупных покупок можно отметить автомобили, продажи которых просели. Да, их стало сложнее купить, и по продажам фиксируем, что число таких покупок стало гораздо меньше, чем было ранее. Очевидно, многие просто отложили или отказались от приобретения авто.– Насколько активно россияне закупаются именно онлайн, есть ли какие-либо изменения здесь?– Рост онлайн-продаж сейчас планомерно идет во всех товарных категориях. Доля электронной коммерции по итогам июля-августа – на уровне 13-15% от розничных продаж. Если измерять это в абсолютных цифрах, обороты по всем сегментам в целом выросли год к году на 45%. Пользователи смартфонов, особенно молодое поколение, уже не представляют жизнь без интернет-пространства и покупок.– Ощущается ли недостаток товаров зарубежного производства из того, что прямо бросается в глаза?– Кроме машин и фильмов в массовых категориях, пожалуй, заметного недостатка нет. Если говорить о вещах брендовых магазинов, после объявлений об уходе ряда марок они практически сразу появились в мультибрендовых магазинах, или начали лучше продаваться их конкуренты. Произошло перераспределение спроса, потребление таких товаров не сильно просело.– Если говорить о карточных платежах, какую долю сейчас занимают безналичные платежи?– Если смотреть на итоги второго квартала, доля безнала "в деньгах" в розничных расходах россиян была выше 60%, в то время как в прошлом году – 58%, хотя еще в 2020 году – 54%. Это растущий тренд. Если не произойдет каких-либо экстремальных ситуаций, к концу года доля безналичных платежей может прибавить еще пару процентов и далее будет приближаться к 70%. По числу покупок (по количеству чеков), доля безналичных платежей ниже, на уровне 55% по итогам второго квартала, но тренды те же. Рост доли "безнала" обеспечивают e-com и удобство безналичных форм оплаты.– Как меняется потребление на фоне новой волны коронавируса?– Пока заметен лишь рост спроса на специализированные товары, связанные с коронавирусом. В основном, это средства индивидуальной защиты, такие как одноразовые маски и антисептики. В июле было куплено на 70% больше масок, чем в июне, а в августе – в два раза больше, чем в июле. Экспресс-тестов на коронавирус в августе приобрели почти в три раза больше, чем в июле. С выходом многих граждан из отпуска, началом учебного и делового сезона, рост спроса на СИЗ от месяца к месяцу продолжается, но это все равно ниже прошлогоднего уровня на 60-70%.Если в первую волну пандемии фиксировался большой рост потребления продовольствия и увеличение цен, потому что ритейлеры с дефицитом товаров стремились реализовать ценовую стратегию, то сегодня этого уже не наблюдаем.– Как текущая ситуация сказывается на работе компании, стало ли сложнее работать с зарубежными партнерами?– Еще в апреле прогнозировали более активный спад экономики, уменьшение точек ритейла. Но сейчас наблюдаем, что торговля оживает и чувствует себя неплохо. Да, есть определенное уменьшение продаж и активности касс в годовом сравнении, но это в рамках сезонных колебаний, ни о каком обвале речи не идет. Касательно зарубежных контрагентов. Да, мы обслуживали ряд иностранных брендов, которые приняли решение уйти. Но этот объем касс входит в число тех 70 тысяч, которых стало меньше в целом по стране. В них мы так же, как и остальные, долю потеряли. На сегодняшний день наблюдаем, что в массовом сегменте торговли, который зависит от импорта, наши клиенты справляются с ситуацией, не ощущается и снижения покупательной способности потребителя.– Ощущается ли сейчас недостаток чековой бумаги, чернил?– Проблема с чековой лентой была весной буквально пару-тройку недель, в основном, логистического характера. Но с вовлечением ФНС как основного регулятора ее оперативно решили. Кассовую ленту завезли, настроили выпуск. И ее цена быстро стабилизировалась на нормальных величинах. Сейчас уже нет проблемы больших издержек и тем более недостатка кассовой ленты.– Насколько активно компании отказываются от бумажных чеков в пользу электронных?– По поступающим к нам чекам видим, что еще в январе доля электронных чеков была 4-5%, а сейчас – порядка 9-9,5%. Влияние на эти цифры оказывают два основных фактора. Во-первых, продолжение роста интернет-торговли и индустрии доставки как укрепление тренда периода пандемии. Во-вторых, это небольшой "стресс" с чеками весной, в результате которого ритейлеры начали активнее отправлять покупателю электронные чеки по e-mail, смс, мессенджерам.– Серьезных рисков здесь для покупателя нет?– Для потребителей нет финансовых рисков от использования электронных чеков, потому что это не банковская транзакция, где есть код, не отправка денег на чужой счет и так далее. Есть риск покупателя – ошибиться в телефонном номере при его наборе для отправки чека, но это то же самое, что потерять чек или положить его в другой карман. Пресловутый человеческий фактор никто не отменял. Системных рисков нет.– Какие отрасли были наиболее сильно затронуты санкциями, каким отраслям пока не удалось восстановиться?– В массовой рознице сильнее всего это стало ощутимо по кинотеатрам, потому что отрасль была сильно связана с зарубежным контентом, голливудскими новинками. Здесь даже в августе снижение продаж, по числу покупок год к году, более 50%.Некоторые индустрии имели тактические стрессы, как и аналогичные "взлеты", но на текущий момент в них все приходит в привычный ритм. Например, строительство. После объявления об уходе одного из производителей красок, наблюдался пик продаж в этой категории, но затем был спад, потому что люди насытились этим товаром. Сейчас сфера продаж строительных товаров в целом на том же уровне, что в прошлом году. В августе обороты были выше на 3-4%.В продаже одежды также поначалу наблюдался кратковременный провал, поскольку покупатель в связи с закрытием части магазинов искал, куда ходить, но с лета уже идет замещение товарных объемов от ушедших марок другими продавцами. Августовские продажи одежды и обуви в целом показывают снижение в штуках на 13-14%, но в оборотах – рост на 2-3%.Уменьшение годовых продаж порядка 17-18% в натуральном выражении – в торговле ювелирными изделиями. Аналогично в секторе медицинских услуг и лабораторий, где ситуация очевидно связана с отменой ковид-ограничений. Есть, конечно, автомобильный бизнес, где также присутствуют кассы. Там до сих пор очень серьезный спад в штуках и деньгах – более 70%.

https://radiosputnik.ria.ru/20220828/poddelka-1812315530.html

https://ria.ru/20220827/finansy-1812470956.html

https://ria.ru/20220811/traty-1808765474.html

https://ria.ru/20220905/online-1814098447.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, экономика