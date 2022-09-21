https://ria.ru/20220921/banking-1818479716.html
В Госдуму внесли законопроект об исламском банкинге
В Госдуму внесли законопроект об исламском банкинге - РИА Новости, 21.09.2022
В Госдуму внесли законопроект об исламском банкинге
В нескольких регионах России могут провести эксперимент по внедрению исламского банкинга, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:09
2022-09-21T17:09
2022-09-21T17:59
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
банки
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КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. В нескольких регионах России могут провести эксперимент по внедрению исламского банкинга, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Мы согласовали документ о партнерских финансах — о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Федерации. <…> ЦБ и Минфин поддержали. <…> Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму", — рассказал депутат.Первыми регионами, где опробуют такую практику, станут Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, рассказал ранее РИА Новости директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.
https://ria.ru/20220519/banking-1789591561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), банки
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки
17:09 21.09.2022 (обновлено: 17:59 21.09.2022)
В Госдуму внесли законопроект об исламском банкинге
В Госдуму внесли законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга