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В Госдуму внесли законопроект об исламском банкинге

В Госдуму внесли законопроект об исламском банкинге - РИА Новости, 21.09.2022

В Госдуму внесли законопроект об исламском банкинге

В нескольких регионах России могут провести эксперимент по внедрению исламского банкинга, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:09

2022-09-21T17:09

2022-09-21T17:59

экономика

россия

анатолий аксаков

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

банки

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КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. В нескольких регионах России могут провести эксперимент по внедрению исламского банкинга, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Мы согласовали документ о партнерских финансах — о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Федерации. <…> ЦБ и Минфин поддержали. <…> Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму", — рассказал депутат.Первыми регионами, где опробуют такую практику, станут Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, рассказал ранее РИА Новости директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), банки