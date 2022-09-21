https://ria.ru/20220921/banking-1818381867.html

В Татарстане и Башкирии будет внедрятся исламский банкинг

В Татарстане и Башкирии будет внедрятся исламский банкинг - РИА Новости, 21.09.2022

В Татарстане и Башкирии будет внедрятся исламский банкинг

Татарстан и Башкирия вошли в число пилотных регионов по внедрению исламского банкинга, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:43

2022-09-21T12:43

2022-09-21T12:43

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

республика башкортостан

экономика

технологии

анатолий аксаков

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КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Татарстан и Башкирия вошли в число пилотных регионов по внедрению исламского банкинга, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.Аксаков ранее сообщал, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. По его словам, пока в качестве пилотных регионов обсуждаются Дагестан и Чечня, но большой интерес и активность проявляют Татарстан и Башкирия."Мы включили Татарстан и Башкирию в число пилотных регионов", - сказал Аксаков в ходе в ходе международного форума Kazan Digital Week.Он напомнил, что изначально была инициатива председателя правительства РФ внедрить исламский банкинг в пилотном режиме в Дагестане и Чечне, но президент Татарстана обратился с просьбой о том, чтобы республику также включили в этот эксперимент. У Татарстана в данной области имеются существенные наработки.По словам Аксакова, это направление сегодня уже работает, но оно может быть более эффективным на законодательном уровне. Он отметил, что законопроект в настоящее время вносится, его планируется принять до конца текущего года, чтобы запустить этот инструмент уже в 2023 году.Ранее вице-премьер Татарстана - министр экономики республики Мидхат Шагиахметов сообщал РИА Новости, что республика уделяет большое внимание развитию исламского банкинга и готова стать пилотным регионом по реализации данного эксперимента. По его словам, в республике уже реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерских финансов. В числе таких проектов он назвал приобретение автомобилей, оборудования и недвижимости, инвестирование денежных средств на развитие бизнеса и ряд других.Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга - социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.

https://ria.ru/20220829/sotrudnichestvo-1813017817.html

https://ria.ru/20220906/kazan-1814769684.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), республика башкортостан, экономика, технологии, анатолий аксаков