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В Татарстане и Башкирии будет внедрятся исламский банкинг - РИА Новости, 21.09.2022
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В Татарстане и Башкирии будет внедрятся исламский банкинг
В Татарстане и Башкирии будет внедрятся исламский банкинг - РИА Новости, 21.09.2022
В Татарстане и Башкирии будет внедрятся исламский банкинг
Татарстан и Башкирия вошли в число пилотных регионов по внедрению исламского банкинга, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:43
2022-09-21T12:43
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
республика башкортостан
экономика
технологии
анатолий аксаков
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КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Татарстан и Башкирия вошли в число пилотных регионов по внедрению исламского банкинга, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.Аксаков ранее сообщал, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. По его словам, пока в качестве пилотных регионов обсуждаются Дагестан и Чечня, но большой интерес и активность проявляют Татарстан и Башкирия."Мы включили Татарстан и Башкирию в число пилотных регионов", - сказал Аксаков в ходе в ходе международного форума Kazan Digital Week.Он напомнил, что изначально была инициатива председателя правительства РФ внедрить исламский банкинг в пилотном режиме в Дагестане и Чечне, но президент Татарстана обратился с просьбой о том, чтобы республику также включили в этот эксперимент. У Татарстана в данной области имеются существенные наработки.По словам Аксакова, это направление сегодня уже работает, но оно может быть более эффективным на законодательном уровне. Он отметил, что законопроект в настоящее время вносится, его планируется принять до конца текущего года, чтобы запустить этот инструмент уже в 2023 году.Ранее вице-премьер Татарстана - министр экономики республики Мидхат Шагиахметов сообщал РИА Новости, что республика уделяет большое внимание развитию исламского банкинга и готова стать пилотным регионом по реализации данного эксперимента. По его словам, в республике уже реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерских финансов. В числе таких проектов он назвал приобретение автомобилей, оборудования и недвижимости, инвестирование денежных средств на развитие бизнеса и ряд других.Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга - социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.
https://ria.ru/20220829/sotrudnichestvo-1813017817.html
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республика татарстан (татарстан), республика башкортостан, экономика, технологии, анатолий аксаков
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Башкортостан, Экономика, Технологии, Анатолий Аксаков
12:43 21.09.2022
 

В Татарстане и Башкирии будет внедрятся исламский банкинг

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Татарстан и Башкирия вошли в число пилотных регионов по внедрению исламского банкинга, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
Аксаков ранее сообщал, что надеется на принятие закона о легализации исламского банкинга в России в осеннюю сессию Госдумы. По его словам, пока в качестве пилотных регионов обсуждаются Дагестан и Чечня, но большой интерес и активность проявляют Татарстан и Башкирия.
"Мы включили Татарстан и Башкирию в число пилотных регионов", - сказал Аксаков в ходе в ходе международного форума Kazan Digital Week.
Он напомнил, что изначально была инициатива председателя правительства РФ внедрить исламский банкинг в пилотном режиме в Дагестане и Чечне, но президент Татарстана обратился с просьбой о том, чтобы республику также включили в этот эксперимент. У Татарстана в данной области имеются существенные наработки.
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По словам Аксакова, это направление сегодня уже работает, но оно может быть более эффективным на законодательном уровне. Он отметил, что законопроект в настоящее время вносится, его планируется принять до конца текущего года, чтобы запустить этот инструмент уже в 2023 году.
Ранее вице-премьер Татарстана - министр экономики республики Мидхат Шагиахметов сообщал РИА Новости, что республика уделяет большое внимание развитию исламского банкинга и готова стать пилотным регионом по реализации данного эксперимента. По его словам, в республике уже реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерских финансов. В числе таких проектов он назвал приобретение автомобилей, оборудования и недвижимости, инвестирование денежных средств на развитие бизнеса и ряд других.
Исламское финансирование - это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял РИА Новости ранее директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга - социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Республика БашкортостанЭкономикаТехнологииАнатолий Аксаков
 
 
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