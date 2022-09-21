https://ria.ru/20220921/bak-1818303240.html
Водителям рассказали, почему нельзя наливать полный бак бензина
Водителям рассказали, почему нельзя наливать полный бак бензина - РИА Новости, 21.09.2022
Водителям рассказали, почему нельзя наливать полный бак бензина
Наполнение топливного бака до отказа может привести к различным поломкам в топливной системе, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T03:18
2022-09-21T03:18
2022-09-21T15:04
авто
максим рязанов
fresh auto
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Наполнение топливного бака до отказа может привести к различным поломкам в топливной системе, рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.По словам эксперта, существует возможность нарушения в системе вентиляции бака, при которой бензин начнет вытекать через дренажные трубки. Водитель не заметит такую неисправность, чем она и опасна. Автоэксперт добавил, что переполненный бензобак также чреват разрядкой аккумулятора.В более старых моделях бензин может вытекать и наружу, а современные автомобили могут попросту не завестись, указал он.
https://ria.ru/20220723/boyazn-1804437470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, максим рязанов, fresh auto
Авто, Максим Рязанов, Fresh Auto
03:18 21.09.2022 (обновлено: 15:04 21.09.2022)
Водителям рассказали, почему нельзя наливать полный бак бензина
Эксперт Рязанов предупредил о риске поломки топливной системы при полной заправке бака