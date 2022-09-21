Рейтинг@Mail.ru
В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/avtobus-1818304725.html
В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП
В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП - РИА Новости, 21.09.2022
В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП
Автобус со школьницами попал в аварию в окрестностях австралийского Мельбурна, госпитализированы более 30 человек, сообщает телеканал АВС. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T01:41
2022-09-21T13:04
в мире
австралия
мельбурн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818392260_0:512:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c641d969fc5c730e9fa118ef208a04b.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Автобус со школьницами попал в аварию в окрестностях австралийского Мельбурна, госпитализированы более 30 человек, сообщает телеканал АВС.ДТП произошло утром в среду: автобус столкнулся с грузовиком, после чего вылетел за пределы шоссе и перевернулся.Одна из девочек была доставлена в больницу на вертолете с тяжелыми травмами. Водитель фуры также получил тяжелые повреждения.Еще 26 девочек, четверо взрослых сопровождающих, и шофер автобуса были доставлены в больницу для обследования.Газета Daily Mail пишет, что девочки ехали в аэропорт Мельбурна, чтобы вылететь в США для посещения космического центра Кеннеди во Флориде.
https://ria.ru/20220920/bloger-1818017807.html
австралия
мельбурн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818392260_197:308:2516:2047_1920x0_80_0_0_dfc5062e5c5d93402ad9209af68c2290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, мельбурн
В мире, Австралия, Мельбурн
01:41 21.09.2022 (обновлено: 13:04 21.09.2022)
 
В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП

АВС: в Австралии автобус со школьницами попал в ДТП, госпитализированы более 30 человек

© AFP 2022 / William WestСотрудник скорой помощи в Мельбурне
Сотрудник скорой помощи в Мельбурне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / William West
Сотрудник скорой помощи в Мельбурне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Автобус со школьницами попал в аварию в окрестностях австралийского Мельбурна, госпитализированы более 30 человек, сообщает телеканал АВС.
ДТП произошло утром в среду: автобус столкнулся с грузовиком, после чего вылетел за пределы шоссе и перевернулся.
Одна из девочек была доставлена в больницу на вертолете с тяжелыми травмами. Водитель фуры также получил тяжелые повреждения.
Еще 26 девочек, четверо взрослых сопровождающих, и шофер автобуса были доставлены в больницу для обследования.
Газета Daily Mail пишет, что девочки ехали в аэропорт Мельбурна, чтобы вылететь в США для посещения космического центра Кеннеди во Флориде.
Мексика - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 04:17
Мексиканский блогер устроил смертельное ДТП, сообщили СМИ
 
В миреАвстралияМельбурн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала