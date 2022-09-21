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В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП

В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП - РИА Новости, 21.09.2022

В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП

Автобус со школьницами попал в аварию в окрестностях австралийского Мельбурна, госпитализированы более 30 человек, сообщает телеканал АВС. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T01:41

2022-09-21T01:41

2022-09-21T13:04

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Автобус со школьницами попал в аварию в окрестностях австралийского Мельбурна, госпитализированы более 30 человек, сообщает телеканал АВС.ДТП произошло утром в среду: автобус столкнулся с грузовиком, после чего вылетел за пределы шоссе и перевернулся.Одна из девочек была доставлена в больницу на вертолете с тяжелыми травмами. Водитель фуры также получил тяжелые повреждения.Еще 26 девочек, четверо взрослых сопровождающих, и шофер автобуса были доставлены в больницу для обследования.Газета Daily Mail пишет, что девочки ехали в аэропорт Мельбурна, чтобы вылететь в США для посещения космического центра Кеннеди во Флориде.

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Максим Горбачев

в мире, австралия, мельбурн