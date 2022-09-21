https://ria.ru/20220921/avtobus-1818304725.html
В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП
В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП - РИА Новости, 21.09.2022
В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП
Автобус со школьницами попал в аварию в окрестностях австралийского Мельбурна, госпитализированы более 30 человек, сообщает телеканал АВС. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T01:41
2022-09-21T01:41
2022-09-21T13:04
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Автобус со школьницами попал в аварию в окрестностях австралийского Мельбурна, госпитализированы более 30 человек, сообщает телеканал АВС.ДТП произошло утром в среду: автобус столкнулся с грузовиком, после чего вылетел за пределы шоссе и перевернулся.Одна из девочек была доставлена в больницу на вертолете с тяжелыми травмами. Водитель фуры также получил тяжелые повреждения.Еще 26 девочек, четверо взрослых сопровождающих, и шофер автобуса были доставлены в больницу для обследования.Газета Daily Mail пишет, что девочки ехали в аэропорт Мельбурна, чтобы вылететь в США для посещения космического центра Кеннеди во Флориде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, австралия, мельбурн
В мире, Австралия, Мельбурн
01:41 21.09.2022 (обновлено: 13:04 21.09.2022)
В Австралии автобус со школьницами попал в ДТП
АВС: в Австралии автобус со школьницами попал в ДТП, госпитализированы более 30 человек