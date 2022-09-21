16:15 21.09.2022 (обновлено: 18:33 21.09.2022)
Канцлер Австрии заявил о разочаровании европейцев в санкциях
Канцлер Австрии Нехаммер: европейцы разочарованы неэффективностью антироссийских санкций
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Западу не стоит торопиться с новыми санкциями против России из-за недовольства населения и отсутствия желаемого эффекта, заявил ORF канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Вы можете видеть, что люди разочарованы, потому что санкции не дают того эффекта, на который мы надеялись", — сказал политик.
Канцлер признал, что Запад принял большое количество рестрикций в отношении России, и добавил, что необходимо оценить их результативность.
"Пока они не настолько эффективны, как мы ожидали, я считаю, что было бы ошибкой думать о новых санкциях", — заявил Нехаммер.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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