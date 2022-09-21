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Канцлер Австрии заявил о разочаровании европейцев в санкциях - РИА Новости, 21.09.2022
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Канцлер Австрии заявил о разочаровании европейцев в санкциях
Канцлер Австрии заявил о разочаровании европейцев в санкциях - РИА Новости, 21.09.2022
Канцлер Австрии заявил о разочаровании европейцев в санкциях
Западу не стоит торопиться с новыми санкциями против России из-за недовольства населения и отсутствия желаемого эффекта, заявил ORF канцлер Австрии Карл... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:15
2022-09-21T18:33
в мире
австрия
россия
карл нехаммер
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Западу не стоит торопиться с новыми санкциями против России из-за недовольства населения и отсутствия желаемого эффекта, заявил ORF канцлер Австрии Карл Нехаммер."Вы можете видеть, что люди разочарованы, потому что санкции не дают того эффекта, на который мы надеялись", — сказал политик.Канцлер признал, что Запад принял большое количество рестрикций в отношении России, и добавил, что необходимо оценить их результативность."Пока они не настолько эффективны, как мы ожидали, я считаю, что было бы ошибкой думать о новых санкциях", — заявил Нехаммер.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815583957.html
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в мире, австрия, россия, карл нехаммер, санкции в отношении россии
В мире, Австрия, Россия, Карл Нехаммер, Санкции в отношении России
16:15 21.09.2022 (обновлено: 18:33 21.09.2022)
 
Канцлер Австрии заявил о разочаровании европейцев в санкциях

Канцлер Австрии Нехаммер: европейцы разочарованы неэффективностью антироссийских санкций

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Западу не стоит торопиться с новыми санкциями против России из-за недовольства населения и отсутствия желаемого эффекта, заявил ORF канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Вы можете видеть, что люди разочарованы, потому что санкции не дают того эффекта, на который мы надеялись", — сказал политик.
Канцлер признал, что Запад принял большое количество рестрикций в отношении России, и добавил, что необходимо оценить их результативность.
"Пока они не настолько эффективны, как мы ожидали, я считаю, что было бы ошибкой думать о новых санкциях", — заявил Нехаммер.
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В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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