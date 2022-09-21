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Путин задался вопросом, сколько можно летать на иностранных самолетах - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин задался вопросом, сколько можно летать на иностранных самолетах
Путин задался вопросом, сколько можно летать на иностранных самолетах - РИА Новости, 21.09.2022
Путин задался вопросом, сколько можно летать на иностранных самолетах
Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, сколько в России смогут летать на иностранных самолетах, находящихся в лизинге, и отметил, что через год-два-три... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:49
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россия
владимир путин
экономика
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, сколько в России смогут летать на иностранных самолетах, находящихся в лизинге, и отметил, что через год-два-три нужны будут российские двигатели для авиационной отрасли."Мы на них летаем. Но сколько мы на них будем летать еще? Год-два-три. К тому времени нам уже свои машины - они у нас есть - но их нужно тиражировать - а). И б) - улучшать по качеству. В том числе и прежде всего по двигательным установкам", - добавил Путин.Президент подчеркнул, что это очень важно, востребовано прямо сейчас."Сейчас нужны эти наработки", - сказал он.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
15:49 21.09.2022 (обновлено: 15:54 21.09.2022)
 
Путин задался вопросом, сколько можно летать на иностранных самолетах

Президент России Путин: через год-три нужны будут отечественные двигатели для авиаотрасли

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПроизводство авиадвигателей на ММП имени В. В. Чернышёва
Производство авиадвигателей на ММП имени В. В. Чернышёва - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Производство авиадвигателей на ММП имени В. В. Чернышёва. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, сколько в России смогут летать на иностранных самолетах, находящихся в лизинге, и отметил, что через год-два-три нужны будут российские двигатели для авиационной отрасли.
"Здесь вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот закрыли, Минтранс оставил на территории России те машины, которые были взяты в лизинг, просто оставили и все, потому что посчитали это правильным", - сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.
"Мы на них летаем. Но сколько мы на них будем летать еще? Год-два-три. К тому времени нам уже свои машины - они у нас есть - но их нужно тиражировать - а). И б) - улучшать по качеству. В том числе и прежде всего по двигательным установкам", - добавил Путин.
Президент подчеркнул, что это очень важно, востребовано прямо сейчас.
"Сейчас нужны эти наработки", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
15:35
Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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