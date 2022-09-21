https://ria.ru/20220921/aviadvigateli-1818451095.html

Путин задался вопросом, сколько можно летать на иностранных самолетах

Путин задался вопросом, сколько можно летать на иностранных самолетах - РИА Новости, 21.09.2022

Путин задался вопросом, сколько можно летать на иностранных самолетах

Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, сколько в России смогут летать на иностранных самолетах, находящихся в лизинге, и отметил, что через год-два-три... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:49

2022-09-21T15:49

2022-09-21T15:54

россия

владимир путин

экономика

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин задался вопросом, сколько в России смогут летать на иностранных самолетах, находящихся в лизинге, и отметил, что через год-два-три нужны будут российские двигатели для авиационной отрасли."Мы на них летаем. Но сколько мы на них будем летать еще? Год-два-три. К тому времени нам уже свои машины - они у нас есть - но их нужно тиражировать - а). И б) - улучшать по качеству. В том числе и прежде всего по двигательным установкам", - добавил Путин.Президент подчеркнул, что это очень важно, востребовано прямо сейчас."Сейчас нужны эти наработки", - сказал он.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика