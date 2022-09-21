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В Кремле разъяснили, о каких атаках на Россию говорил Путин в обращении - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/ataki-1818388492.html
В Кремле разъяснили, о каких атаках на Россию говорил Путин в обращении
В Кремле разъяснили, о каких атаках на Россию говорил Путин в обращении - РИА Новости, 21.09.2022
В Кремле разъяснили, о каких атаках на Россию говорил Путин в обращении
Атаки на некоторые регионы России, о которых упоминал президент РФ Владимир Путин, хорошо известны, там работают следователи, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:53
2022-09-21T12:53
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
россия
курская область
белгородская область
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Атаки на некоторые регионы России, о которых упоминал президент РФ Владимир Путин, хорошо известны, там работают следователи, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в среду в своем обращении к гражданам президент Путин сообщил о том, что удары уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской, Курской областей."Обстрелы, о которых сообщалось несколько дней тому назад, Белгородская область, Курская и другие. Эти обстрелы, эти факты хорошо известны. Работают наши следователи там", - сказал Песков, отвечая на вопрос, о каких атаках шла речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html
россия
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дмитрий песков, владимир путин, россия, курская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Курская область, Белгородская область
12:53 21.09.2022
 
В Кремле разъяснили, о каких атаках на Россию говорил Путин в обращении

Песков: атаки на Россию, о которых говорил в обращении Путин, хорошо известны

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда в приграничном белгородском селе Логачевка
Воронка от разорвавшегося снаряда в приграничном белгородском селе Логачевка - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Воронка от разорвавшегося снаряда в приграничном белгородском селе Логачевка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Атаки на некоторые регионы России, о которых упоминал президент РФ Владимир Путин, хорошо известны, там работают следователи, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в среду в своем обращении к гражданам президент Путин сообщил о том, что удары уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской, Курской областей.
"Обстрелы, о которых сообщалось несколько дней тому назад, Белгородская область, Курская и другие. Эти обстрелы, эти факты хорошо известны. Работают наши следователи там", - сказал Песков, отвечая на вопрос, о каких атаках шла речь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Путин объявил о частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:15
Путин обратился к жителям России, Донбасса и освобожденных территорий
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияКурская областьБелгородская область
 
 
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