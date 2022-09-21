https://ria.ru/20220921/ataki-1818388492.html

В Кремле разъяснили, о каких атаках на Россию говорил Путин в обращении

В Кремле разъяснили, о каких атаках на Россию говорил Путин в обращении - РИА Новости, 21.09.2022

В Кремле разъяснили, о каких атаках на Россию говорил Путин в обращении

Атаки на некоторые регионы России, о которых упоминал президент РФ Владимир Путин, хорошо известны, там работают следователи, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:53

2022-09-21T12:53

2022-09-21T12:53

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

владимир путин

россия

курская область

белгородская область

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Атаки на некоторые регионы России, о которых упоминал президент РФ Владимир Путин, хорошо известны, там работают следователи, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в среду в своем обращении к гражданам президент Путин сообщил о том, что удары уже наносятся по приграничным населённым пунктам Белгородской, Курской областей."Обстрелы, о которых сообщалось несколько дней тому назад, Белгородская область, Курская и другие. Эти обстрелы, эти факты хорошо известны. Работают наши следователи там", - сказал Песков, отвечая на вопрос, о каких атаках шла речь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220921/putin-1818328194.html

россия

курская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, владимир путин, россия, курская область, белгородская область