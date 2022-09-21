https://ria.ru/20220921/armiya-1818402454.html
Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации
Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации
Правительство РФ выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства и примет меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, сообщается... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:32
2022-09-21T13:32
2022-09-21T13:44
безопасность
россия
правительство рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства и примет меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации... Также глава государства поручил правительству принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации", - говорится в сообщении.Ранее в среду Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Глава государства также сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818401755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, правительство рф, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Правительство РФ, Частичная мобилизация в России
13:32 21.09.2022 (обновлено: 13:44 21.09.2022)
Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации
Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации и потребности армии