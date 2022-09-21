https://ria.ru/20220921/armiya-1818402454.html

Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации

Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022

Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации

Правительство РФ выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства и примет меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, сообщается... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:32

2022-09-21T13:32

2022-09-21T13:44

безопасность

россия

правительство рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства и примет меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации... Также глава государства поручил правительству принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации", - говорится в сообщении.Ранее в среду Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Глава государства также сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818401755.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, правительство рф, частичная мобилизация в россии