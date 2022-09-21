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Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
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Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации
Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации - РИА Новости, 21.09.2022
Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации
Правительство РФ выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства и примет меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, сообщается... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:32
2022-09-21T13:44
безопасность
россия
правительство рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства и примет меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, сообщается в Telegram-канале кабмина."Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации... Также глава государства поручил правительству принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации", - говорится в сообщении.Ранее в среду Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Глава государства также сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.
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безопасность, россия, правительство рф, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Россия, Правительство РФ, Частичная мобилизация в России
13:32 21.09.2022 (обновлено: 13:44 21.09.2022)
 
Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации

Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации и потребности армии

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделит необходимые для проведения частичной мобилизации средства и примет меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Правительство выделит средства на проведение частичной мобилизации... Также глава государства поручил правительству принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации", - говорится в сообщении.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
13:30Специальная военная операция на Украине
РКН потребовал использовать официальную информацию о частичной мобилизации
Ранее в среду Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. Глава государства также сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.
 
БезопасностьРоссияПравительство РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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