https://ria.ru/20220921/armeniya-1818348150.html
Путин поздравил Хачатуряна и Пашиняна с Днем независимости Армении
Путин поздравил Хачатуряна и Пашиняна с Днем независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2022
Путин поздравил Хачатуряна и Пашиняна с Днем независимости Армении
Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем независимости, отметил, что... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:41
2022-09-21T10:41
2022-09-21T10:41
ваагн хачатурян
никол пашинян
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем независимости, отметил, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с Ереваном.Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля."Уважаемый Никол Воваевич, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Республики Армения – Дня независимости. Придаём большое значение дружественным, союзническим отношениям с Арменией. Важно, что наши страны успешно взаимодействуют в самых различных сферах, координируют усилия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме, адресованной Пашиняну.Путин выразил уверенность, что дальнейшее наращивание конструктивных двусторонних связей "отвечает коренным интересам российского и армянского народов, а последовательная реализация трёхсторонних договорённостей, заключённых в 2020 и 2021 годах, является хорошей основой для обеспечения долгосрочного мира и безопасности в Закавказье".Он пожелал Пашиняну крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам Армении – счастья и благополучия.В поздравлении Хачатуряну Путин отметил, что отношения Армении и РФ основываются на традициях дружбы и уважения."Российско-армянские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Наши страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других областях, вместе вносят весомый вклад в продвижение евразийских интеграционных процессов. Уверен, что дальнейшее упрочение союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов России и Армении", - говорится в телеграмме.Российский лидер пожелал президенту Армении крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам – мира и процветания.
https://ria.ru/20220920/narushenie-1818290683.html
https://ria.ru/20220920/odkb-1818246308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ваагн хачатурян, никол пашинян, владимир путин, армения, россия, политика
Ваагн Хачатурян, Никол Пашинян, Владимир Путин, Армения, Россия, Политика
Путин поздравил Хачатуряна и Пашиняна с Днем независимости Армении
Президент Путин: Москва придает большое значение союзническим отношениям с Ереваном
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем независимости, отметил, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с Ереваном.
Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
"Уважаемый Никол Воваевич, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Республики Армения – Дня независимости. Придаём большое значение дружественным, союзническим отношениям с Арменией. Важно, что наши страны успешно взаимодействуют в самых различных сферах, координируют усилия в рамках Евразэс
, ОДКБ
, СНГ
и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме, адресованной Пашиняну.
Путин выразил уверенность, что дальнейшее наращивание конструктивных двусторонних связей "отвечает коренным интересам российского и армянского народов, а последовательная реализация трёхсторонних договорённостей, заключённых в 2020 и 2021 годах, является хорошей основой для обеспечения долгосрочного мира и безопасности в Закавказье".
Он пожелал Пашиняну крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам Армении – счастья и благополучия.
В поздравлении Хачатуряну Путин отметил, что отношения Армении и РФ основываются на традициях дружбы и уважения.
"Российско-армянские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Наши страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других областях, вместе вносят весомый вклад в продвижение евразийских интеграционных процессов. Уверен, что дальнейшее упрочение союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов России и Армении", - говорится в телеграмме.
Российский лидер пожелал президенту Армении крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам – мира и процветания.