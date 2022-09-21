https://ria.ru/20220921/armeniya-1818348150.html

Путин поздравил Хачатуряна и Пашиняна с Днем независимости Армении

Путин поздравил Хачатуряна и Пашиняна с Днем независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2022

Путин поздравил Хачатуряна и Пашиняна с Днем независимости Армении

Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем независимости, отметил, что... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:41

2022-09-21T10:41

2022-09-21T10:41

ваагн хачатурян

никол пашинян

владимир путин

армения

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ce39480cad431b7a8ec25065e3b12ef6.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем независимости, отметил, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с Ереваном.Соответствующие телеграммы опубликованы на сайте Кремля."Уважаемый Никол Воваевич, примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Республики Армения – Дня независимости. Придаём большое значение дружественным, союзническим отношениям с Арменией. Важно, что наши страны успешно взаимодействуют в самых различных сферах, координируют усилия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур", - говорится в телеграмме, адресованной Пашиняну.Путин выразил уверенность, что дальнейшее наращивание конструктивных двусторонних связей "отвечает коренным интересам российского и армянского народов, а последовательная реализация трёхсторонних договорённостей, заключённых в 2020 и 2021 годах, является хорошей основой для обеспечения долгосрочного мира и безопасности в Закавказье".Он пожелал Пашиняну крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам Армении – счастья и благополучия.В поздравлении Хачатуряну Путин отметил, что отношения Армении и РФ основываются на традициях дружбы и уважения."Российско-армянские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Наши страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других областях, вместе вносят весомый вклад в продвижение евразийских интеграционных процессов. Уверен, что дальнейшее упрочение союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов России и Армении", - говорится в телеграмме.Российский лидер пожелал президенту Армении крепкого здоровья и успехов, а всем его согражданам – мира и процветания.

https://ria.ru/20220920/narushenie-1818290683.html

https://ria.ru/20220920/odkb-1818246308.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ваагн хачатурян, никол пашинян, владимир путин, армения, россия, политика