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В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в Арктике - РИА Новости, 21.09.2022
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В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в Арктике
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в Арктике - РИА Новости, 21.09.2022
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в Арктике
Сотрудничество России и Китая в Арктике носит сугубо мирный характер, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга несостоятельны, заявил посол по особым... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:01
2022-09-21T09:04
россия
китай
николай корчунов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в Арктике носит сугубо мирный характер, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга несостоятельны, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости."Взаимодействие России и Китая в Арктике носит сугубо мирный, невоенный характер. Речь прежде всего идет о взаимодействии в экономической, инвестиционной, научно-технической, научной, образовательной областях. Вовлечение военного альянса в вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества других стран вызывает серьезную озабоченность и создает риски для устойчивого развития региона", - сказал дипломат.Китай - наблюдатель Арктического совета и активно взаимодействует в торгово-экономической области с другими арктическими странами, включая США, Канаду, Данию, указал Корчунов."При этом объемы инвестиционного сотрудничества Пекина с этими странами по ряду направлений превышают показатели его кооперации с Россией в Арктике. Это еще раз подтверждает несостоятельность упомянутых утверждений генсека НАТО", - подчеркнул он.Ранее генсек НАТО заявил, что сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО, так как Арктика - зона российской экономической и хозяйственной деятельности, и взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено на развитие Арктической зоны и не представляет угрозы ни для одной другой страны или объединения. Он подчеркнул, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике.
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россия, китай, николай корчунов
Россия, Китай, Николай Корчунов
09:01 21.09.2022 (обновлено: 09:04 21.09.2022)
 
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в Арктике

МИД: сотрудничество России и Китая в Арктике носит сугубо мирный характер

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в Арктике носит сугубо мирный характер, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга несостоятельны, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости.
"Взаимодействие России и Китая в Арктике носит сугубо мирный, невоенный характер. Речь прежде всего идет о взаимодействии в экономической, инвестиционной, научно-технической, научной, образовательной областях. Вовлечение военного альянса в вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества других стран вызывает серьезную озабоченность и создает риски для устойчивого развития региона", - сказал дипломат.
Китай - наблюдатель Арктического совета и активно взаимодействует в торгово-экономической области с другими арктическими странами, включая США, Канаду, Данию, указал Корчунов.
"При этом объемы инвестиционного сотрудничества Пекина с этими странами по ряду направлений превышают показатели его кооперации с Россией в Арктике. Это еще раз подтверждает несостоятельность упомянутых утверждений генсека НАТО", - подчеркнул он.
Ранее генсек НАТО заявил, что сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО, так как Арктика - зона российской экономической и хозяйственной деятельности, и взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено на развитие Арктической зоны и не представляет угрозы ни для одной другой страны или объединения. Он подчеркнул, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике.
Арктика - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
04:22
МИД России: присутствие Британии в Арктике усиливает военную напряженность
 
РоссияКитайНиколай Корчунов
 
 
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