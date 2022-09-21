09:01 21.09.2022 (обновлено: 09:04 21.09.2022)
В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в Арктике
МИД: сотрудничество России и Китая в Арктике носит сугубо мирный характер
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в Арктике носит сугубо мирный характер, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга несостоятельны, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости.
"Взаимодействие России и Китая в Арктике носит сугубо мирный, невоенный характер. Речь прежде всего идет о взаимодействии в экономической, инвестиционной, научно-технической, научной, образовательной областях. Вовлечение военного альянса в вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества других стран вызывает серьезную озабоченность и создает риски для устойчивого развития региона", - сказал дипломат.
Китай - наблюдатель Арктического совета и активно взаимодействует в торгово-экономической области с другими арктическими странами, включая США, Канаду, Данию, указал Корчунов.
Ранее генсек НАТО заявил, что сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО, так как Арктика - зона российской экономической и хозяйственной деятельности, и взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено на развитие Арктической зоны и не представляет угрозы ни для одной другой страны или объединения. Он подчеркнул, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике.