https://ria.ru/20220921/arktika-1818325075.html

В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в Арктике

В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в Арктике - РИА Новости, 21.09.2022

В МИД рассказали о сотрудничестве России и Китая в Арктике

Сотрудничество России и Китая в Арктике носит сугубо мирный характер, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга несостоятельны, заявил посол по особым... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:01

2022-09-21T09:01

2022-09-21T09:04

россия

китай

николай корчунов

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в Арктике носит сугубо мирный характер, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга несостоятельны, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости."Взаимодействие России и Китая в Арктике носит сугубо мирный, невоенный характер. Речь прежде всего идет о взаимодействии в экономической, инвестиционной, научно-технической, научной, образовательной областях. Вовлечение военного альянса в вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества других стран вызывает серьезную озабоченность и создает риски для устойчивого развития региона", - сказал дипломат.Китай - наблюдатель Арктического совета и активно взаимодействует в торгово-экономической области с другими арктическими странами, включая США, Канаду, Данию, указал Корчунов."При этом объемы инвестиционного сотрудничества Пекина с этими странами по ряду направлений превышают показатели его кооперации с Россией в Арктике. Это еще раз подтверждает несостоятельность упомянутых утверждений генсека НАТО", - подчеркнул он.Ранее генсек НАТО заявил, что сотрудничество России и Китая на крайнем Севере не соответствует интересам стран НАТО, из-за этого альянс усиливает свое присутствие в регионе. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО, так как Арктика - зона российской экономической и хозяйственной деятельности, и взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено на развитие Арктической зоны и не представляет угрозы ни для одной другой страны или объединения. Он подчеркнул, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике.

https://ria.ru/20220921/britaniya-1818309936.html

россия

китай

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, китай, николай корчунов