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В Москве арестовали мать младенца, тело которого нашли в мусорном баке - РИА Новости, 21.09.2022
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В Москве арестовали мать младенца, тело которого нашли в мусорном баке
В Москве арестовали мать младенца, тело которого нашли в мусорном баке - РИА Новости, 21.09.2022
В Москве арестовали мать младенца, тело которого нашли в мусорном баке
Суд заключил под стражу мать новорожденной девочки, тело которой нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:27
2022-09-21T22:27
происшествия
москва
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу мать новорожденной девочки, тело которой нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что следователи просят суд об аресте женщины, подозреваемой в убийстве новорожденной дочери, тело которой нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы.В понедельник в мусорном контейнере рядом с домом по Люблинской улице прохожий нашел тело новорожденной девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. В тот же день правоохранители установили мать девочки - ею оказалась 24-летняя уроженка Краснодарского края. На допросе она рассказала, что родила ребенка еще 16 сентября, девочка не подавала признаков жизни, поэтому спустя несколько дней девушка положила тело в пакет и коробку и выбросила."Суд избрал в отношении 24-летней женщины, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 ноября", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.Уточняется, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
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происшествия, москва, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
22:27 21.09.2022
 
В Москве арестовали мать младенца, тело которого нашли в мусорном баке

Суд арестовал мать новорожденной девочки, тело которой нашли в мусорном баке в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу мать новорожденной девочки, тело которой нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что следователи просят суд об аресте женщины, подозреваемой в убийстве новорожденной дочери, тело которой нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы.
В понедельник в мусорном контейнере рядом с домом по Люблинской улице прохожий нашел тело новорожденной девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. В тот же день правоохранители установили мать девочки - ею оказалась 24-летняя уроженка Краснодарского края. На допросе она рассказала, что родила ребенка еще 16 сентября, девочка не подавала признаков жизни, поэтому спустя несколько дней девушка положила тело в пакет и коробку и выбросила.
"Суд избрал в отношении 24-летней женщины, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 ноября", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Уточняется, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 16:49
Суд в Москве вынес приговор женщине, выбросившей младенца в мусоропровод
 
ПроисшествияМоскваРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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