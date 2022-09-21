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В Москве арестовали мать младенца, тело которого нашли в мусорном баке

В Москве арестовали мать младенца, тело которого нашли в мусорном баке - РИА Новости, 21.09.2022

В Москве арестовали мать младенца, тело которого нашли в мусорном баке

Суд заключил под стражу мать новорожденной девочки, тело которой нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T22:27

2022-09-21T22:27

2022-09-21T22:27

происшествия

москва

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Суд заключил под стражу мать новорожденной девочки, тело которой нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы.Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что следователи просят суд об аресте женщины, подозреваемой в убийстве новорожденной дочери, тело которой нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы.В понедельник в мусорном контейнере рядом с домом по Люблинской улице прохожий нашел тело новорожденной девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. В тот же день правоохранители установили мать девочки - ею оказалась 24-летняя уроженка Краснодарского края. На допросе она рассказала, что родила ребенка еще 16 сентября, девочка не подавала признаков жизни, поэтому спустя несколько дней девушка положила тело в пакет и коробку и выбросила."Суд избрал в отношении 24-летней женщины, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 ноября", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.Уточняется, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)