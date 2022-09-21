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СК попросил арестовать мать младенца, тело которого нашли в Москве - РИА Новости, 21.09.2022
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СК попросил арестовать мать младенца, тело которого нашли в Москве
СК попросил арестовать мать младенца, тело которого нашли в Москве - РИА Новости, 21.09.2022
СК попросил арестовать мать младенца, тело которого нашли в Москве
Следователи просят суд об аресте женщины, подозреваемой в убийстве новорожденной дочери, тело которой нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:05
2022-09-21T15:22
происшествия
москва
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Следователи просят суд об аресте женщины, подозреваемой в убийстве новорожденной дочери, тело которой нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В понедельник в мусорном контейнере рядом с домом по Люблинской улице прохожий нашел тело новорожденной девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. В тот же день правоохранители установили мать девочки - ею оказалась 24-летняя уроженка Краснодарского края. На допросе она рассказала, что родила ребенка еще 16 сентября, девочка не подавала признаков жизни, поэтому спустя несколько дней положила тело в пакет и коробку и выбросила."Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Люблинским районным судом города Москвы об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также необходимые судебные экспертизы", - сказала Иванова.Она добавила, что в ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение.
https://ria.ru/20220620/mladenets-1796701237.html
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происшествия, москва, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
15:05 21.09.2022 (обновлено: 15:22 21.09.2022)
 
СК попросил арестовать мать младенца, тело которого нашли в Москве

СК попросил арестовать мать новорожденной девочки, тело которой нашли в мусорке в Москве

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Следователи просят суд об аресте женщины, подозреваемой в убийстве новорожденной дочери, тело которой нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
В понедельник в мусорном контейнере рядом с домом по Люблинской улице прохожий нашел тело новорожденной девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. В тот же день правоохранители установили мать девочки - ею оказалась 24-летняя уроженка Краснодарского края. На допросе она рассказала, что родила ребенка еще 16 сентября, девочка не подавала признаков жизни, поэтому спустя несколько дней положила тело в пакет и коробку и выбросила.
В мусорном контейнере на ул. Адмирала Корнилова в Новой Москве обнаружено тело новорождённого ребенка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 12:01
В Новой Москве нашли тело младенца
"Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Люблинским районным судом города Москвы об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также необходимые судебные экспертизы", - сказала Иванова.
Она добавила, что в ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение.
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 13:28
У мусорных контейнеров в центре Москвы нашли тело младенца
 
ПроисшествияМоскваРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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