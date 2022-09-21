15:05 21.09.2022 (обновлено: 15:22 21.09.2022)
СК попросил арестовать мать младенца, тело которого нашли в Москве
СК попросил арестовать мать новорожденной девочки, тело которой нашли в мусорке в Москве
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Следователи просят суд об аресте женщины, подозреваемой в убийстве новорожденной дочери, тело которой нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
В понедельник в мусорном контейнере рядом с домом по Люблинской улице прохожий нашел тело новорожденной девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. В тот же день правоохранители установили мать девочки - ею оказалась 24-летняя уроженка Краснодарского края. На допросе она рассказала, что родила ребенка еще 16 сентября, девочка не подавала признаков жизни, поэтому спустя несколько дней положила тело в пакет и коробку и выбросила.
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"Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Люблинским районным судом города Москвы об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также необходимые судебные экспертизы", - сказала Иванова.
Она добавила, что в ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение.
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