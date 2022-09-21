https://ria.ru/20220921/aktsii-1818556091.html
МВД пресекло попытки проведения несогласованных акций в нескольких регионах
МВД пресекло попытки проведения несогласованных акций в нескольких регионах - РИА Новости, 21.09.2022
МВД пресекло попытки проведения несогласованных акций в нескольких регионах
Пресечены несанкционированные акции в регионах РФ, число участников было незначительно, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T21:36
2022-09-21T21:36
2022-09-21T21:38
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
ирина волк
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресечены несанкционированные акции в регионах РФ, число участников было незначительно, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Уточняется, что в связи с поступившей информацией о планируемых на вечер 21 сентября несогласованных публичных мероприятиях в субъектах РФ приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Осложнения оперативной обстановки не допущено."В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены, а лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности", - сказала Волк.
https://ria.ru/20220921/aktsiya-1818529297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, ирина волк
Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Ирина Волк
21:36 21.09.2022 (обновлено: 21:38 21.09.2022)
МВД пресекло попытки проведения несогласованных акций в нескольких регионах
В МВД сообщили о пресечении попыток проведения несогласованных акций в нескольких регионах
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресечены несанкционированные акции в регионах РФ, число участников было незначительно, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Уточняется, что в связи с поступившей информацией о планируемых на вечер 21 сентября несогласованных публичных мероприятиях в субъектах РФ приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Осложнения оперативной обстановки не допущено.
"В ряде регионов были предприняты попытки проведения несанкционированных акций, которые собрали крайне незначительное число участников. Все они пресечены, а лица, допустившие правонарушения, задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности", - сказала Волк.