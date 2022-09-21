https://ria.ru/20220921/ak-12-1818308267.html
Автомат АК-12 доработали после применения в боях на Украине
Автомат АК-12 доработали после применения в боях на Украине - РИА Новости, 21.09.2022
Автомат АК-12 доработали после применения в боях на Украине
Автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости президент АО "Концерн "Калашников" (входит в Ростех) Алан... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T03:33
2022-09-21T03:33
2022-09-21T12:16
безопасность
новое оружие россии
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости президент АО "Концерн "Калашников" (входит в Ростех) Алан Лушников.Прошло уже несколько совещаний по эксплуатации автоматов АК-12 в ходе спецоперации, отметил он. В частности, было предложено исключить режим отсечки по два выстрела, предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.Он отметил, что "АК-12 конструкции 2022 года отличается в лучшую сторону от ранее выпущенных изделий".Разработанный "Калашниковым" автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Безопасность, Новое оружие России, Россия
03:33 21.09.2022 (обновлено: 12:16 21.09.2022)
Автомат АК-12 доработали после применения в боях на Украине
Российский автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости президент АО "Концерн "Калашников" (входит в Ростех) Алан Лушников.
Прошло уже несколько совещаний по эксплуатации автоматов АК-12 в ходе спецоперации, отметил он. В частности, было предложено исключить режим отсечки по два выстрела, предусмотреть возможность установки двухстороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.
"Концерн, как и всегда, оперативно отреагировал на эти замечания: в кратчайшие сроки мы подобрали технические решения, сделали опытный образец и продемонстрировали его представителям Минобороны России. Одобренные технические решения сейчас вводятся в конструкторскую документацию автомата", - сказал Лушников.
Он отметил, что "АК-12 конструкции 2022 года отличается в лучшую сторону от ранее выпущенных изделий".
Разработанный "Калашниковым" автомат АК-12 имеет калибр 5,45 мм. Он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.