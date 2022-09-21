https://ria.ru/20220921/aeroflot-1818380717.html

"Аэрофлот" опроверг сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата

"Аэрофлот" опроверг сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата - РИА Новости, 21.09.2022

"Аэрофлот" опроверг сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата

"Аэрофлот" вслед за РЖД опроверг сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата: авиакомпании группы работают в обычном режиме,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:36

2022-09-21T12:36

2022-09-21T13:23

специальная военная операция на украине

аэрофлот

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" вслед за РЖД опроверг сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата: авиакомпании группы работают в обычном режиме, ограничений на продажу билетов нет.В среду на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране в ряде Telegram-каналов появилась информация, что "Аэрофлот" и РЖД прекращают продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу. РЖД опровергли эту информацию."Авиакомпании группы "Аэрофлот" работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет", - сообщили журналистам в компании.Позже аналогичную информацию предоставила и авиакомпания S7. "У S7 Airlines нет ограничений на продажу билетов и перевозку пассажиров за границу", - сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.

https://ria.ru/20220921/rzhd-1818368966.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аэрофлот, частичная мобилизация в россии, россия, общество