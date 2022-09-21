https://ria.ru/20220921/aeroflot-1818380717.html
"Аэрофлот" опроверг сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата
"Аэрофлот" опроверг сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата - РИА Новости, 21.09.2022
"Аэрофлот" опроверг сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата
"Аэрофлот" вслед за РЖД опроверг сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата: авиакомпании группы работают в обычном режиме,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:36
2022-09-21T12:36
2022-09-21T13:23
специальная военная операция на украине
аэрофлот
частичная мобилизация в россии
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590720_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_3d98ff6b4ec017855581679dc6dc947a.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" вслед за РЖД опроверг сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата: авиакомпании группы работают в обычном режиме, ограничений на продажу билетов нет.В среду на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране в ряде Telegram-каналов появилась информация, что "Аэрофлот" и РЖД прекращают продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу. РЖД опровергли эту информацию."Авиакомпании группы "Аэрофлот" работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет", - сообщили журналистам в компании.Позже аналогичную информацию предоставила и авиакомпания S7. "У S7 Airlines нет ограничений на продажу билетов и перевозку пассажиров за границу", - сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.
https://ria.ru/20220921/rzhd-1818368966.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590720_216:266:2591:2048_1920x0_80_0_0_130861e30c63f24ed598cc970c42c339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, частичная мобилизация в россии, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Аэрофлот, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
12:36 21.09.2022 (обновлено: 13:23 21.09.2022)
"Аэрофлот" опроверг сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата
"Аэрофлот" заявил, что не требует у мужчин-пассажиров справок из военкомата