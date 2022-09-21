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"Аэрофлот" опроверг сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/aeroflot-1818380717.html
"Аэрофлот" опроверг сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата
"Аэрофлот" опроверг сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата - РИА Новости, 21.09.2022
"Аэрофлот" опроверг сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата
"Аэрофлот" вслед за РЖД опроверг сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата: авиакомпании группы работают в обычном режиме,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:36
2022-09-21T13:23
специальная военная операция на украине
аэрофлот
частичная мобилизация в россии
россия
общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" вслед за РЖД опроверг сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата: авиакомпании группы работают в обычном режиме, ограничений на продажу билетов нет.В среду на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране в ряде Telegram-каналов появилась информация, что "Аэрофлот" и РЖД прекращают продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу. РЖД опровергли эту информацию."Авиакомпании группы "Аэрофлот" работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет", - сообщили журналистам в компании.Позже аналогичную информацию предоставила и авиакомпания S7. "У S7 Airlines нет ограничений на продажу билетов и перевозку пассажиров за границу", - сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.
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аэрофлот, частичная мобилизация в россии, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Аэрофлот, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
12:36 21.09.2022 (обновлено: 13:23 21.09.2022)
 
"Аэрофлот" опроверг сообщения о требовании с мужчин справок из военкомата

"Аэрофлот" заявил, что не требует у мужчин-пассажиров справок из военкомата

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево"
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" вслед за РЖД опроверг сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата: авиакомпании группы работают в обычном режиме, ограничений на продажу билетов нет.
В среду на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране в ряде Telegram-каналов появилась информация, что "Аэрофлот" и РЖД прекращают продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу. РЖД опровергли эту информацию.
"Авиакомпании группы "Аэрофлот" работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет", - сообщили журналистам в компании.
Позже аналогичную информацию предоставила и авиакомпания S7. "У S7 Airlines нет ограничений на продажу билетов и перевозку пассажиров за границу", - сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
11:49Специальная военная операция на Украине
РЖД опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов
 
Специальная военная операция на УкраинеАэрофлотЧастичная мобилизация в РоссииРоссияОбщество
 
 
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