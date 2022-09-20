https://ria.ru/20220920/zima-1818015739.html

СМИ: европейцы из страха перед зимой начали воровать дрова

СМИ: европейцы из страха перед зимой начали воровать дрова - РИА Новости, 20.09.2022

СМИ: европейцы из страха перед зимой начали воровать дрова

Европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов уже наблюдается нехватка дров и их воровство, пишет Washington Post. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T03:10

2022-09-20T03:10

2022-09-20T04:40

германия

великобритания

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов уже наблюдается нехватка дров и их воровство, пишет Washington Post.В нескольких европейских странах уже наблюдается дефицит и стремительный рост цен на "топливо последней надежды" – на дрова, пишет автор материала. При этом бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в Сети появляются поддельные сайты, на которых мошенники торгуют несуществующими дровами.Одной из наиболее пострадавших стран оказалась Германия. Жителя Мюнхена Йорга Мертенса поверг в шок августовский счет на электроэнергию, сумма в котором выросла на 70%. "Я боюсь", - признался немец, который из-за тяжелой болезни вынужден жить на одну пенсию. Мертенс отметил, что после уплаты счетов за свет и тепло у него будет оставаться всего около 365 евро на питание, лекарства и проезд.В сложившейся ситуации пенсионер вынужден выбирать, на чем он будет экономить, – на еде, средствах личной гигиены или зимней обуви. "Когда я об этом думаю, меня будто окатывает волна жара, и мне становится трудно дышать", – добавил он.Берлинский трубочист Норберт Шкробек, спрос на услуги которого резко вырос, поскольку немцы озаботились обслуживанием и восстановлением дровяных печей, настроен скептически.Берлинский ученый Винценц Шёнфельдер крайне недоволен тем, что Германия оказалась в эпицентре борьбы Вашингтона и Москвы."Санкции не помогли положить конец конфликту, они не помогли существенно ослабить Россию, – заявил он. – Но они нанесли по-настоящему тяжелый удар по Германии".Между тем американцы, заметил Шёнфельдер, "наблюдают за происходящим с комфортного расстояния".По словам аналитика Кристофа Буттервегге (Christoph Butterwegge), к зиме многие немецкие домохозяйства будут отдавать 20–30% своих доходов на оплату электричества, что подстегнет рост уровня энергетической бедности.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также в США и европейских государствах наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220919/germaniya-1818004136.html

https://ria.ru/20220914/evropa-1816701029.html

https://ria.ru/20220915/drova-1817029844.html

германия

великобритания

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

германия, великобритания, санкции в отношении россии, в мире