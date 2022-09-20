https://ria.ru/20220920/zima-1818015739.html
СМИ: европейцы из страха перед зимой начали воровать дрова
СМИ: европейцы из страха перед зимой начали воровать дрова - РИА Новости, 20.09.2022
СМИ: европейцы из страха перед зимой начали воровать дрова
Европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов уже наблюдается нехватка дров и их воровство, пишет Washington Post. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T03:10
2022-09-20T03:10
2022-09-20T04:40
германия
великобритания
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов уже наблюдается нехватка дров и их воровство, пишет Washington Post.В нескольких европейских странах уже наблюдается дефицит и стремительный рост цен на "топливо последней надежды" – на дрова, пишет автор материала. При этом бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в Сети появляются поддельные сайты, на которых мошенники торгуют несуществующими дровами.Одной из наиболее пострадавших стран оказалась Германия. Жителя Мюнхена Йорга Мертенса поверг в шок августовский счет на электроэнергию, сумма в котором выросла на 70%. "Я боюсь", - признался немец, который из-за тяжелой болезни вынужден жить на одну пенсию. Мертенс отметил, что после уплаты счетов за свет и тепло у него будет оставаться всего около 365 евро на питание, лекарства и проезд.В сложившейся ситуации пенсионер вынужден выбирать, на чем он будет экономить, – на еде, средствах личной гигиены или зимней обуви. "Когда я об этом думаю, меня будто окатывает волна жара, и мне становится трудно дышать", – добавил он.Берлинский трубочист Норберт Шкробек, спрос на услуги которого резко вырос, поскольку немцы озаботились обслуживанием и восстановлением дровяных печей, настроен скептически.Берлинский ученый Винценц Шёнфельдер крайне недоволен тем, что Германия оказалась в эпицентре борьбы Вашингтона и Москвы."Санкции не помогли положить конец конфликту, они не помогли существенно ослабить Россию, – заявил он. – Но они нанесли по-настоящему тяжелый удар по Германии".Между тем американцы, заметил Шёнфельдер, "наблюдают за происходящим с комфортного расстояния".По словам аналитика Кристофа Буттервегге (Christoph Butterwegge), к зиме многие немецкие домохозяйства будут отдавать 20–30% своих доходов на оплату электричества, что подстегнет рост уровня энергетической бедности.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также в США и европейских государствах наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, великобритания, санкции в отношении россии, в мире
Германия, Великобритания, Санкции в отношении России, В мире
03:10 20.09.2022 (обновлено: 04:40 20.09.2022)
СМИ: европейцы из страха перед зимой начали воровать дрова
WP: европейцы впали в отчаяние из-за приближения зимы и начали воровать дефицитные дрова
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Европейцы по мере приближения зимы все больше впадают в отчаяние, в ряде регионов уже наблюдается нехватка дров и их воровство, пишет
Washington Post.
"В Великобритании нуждающиеся в деньгах жители бросают своих домашних животных, а школы предупреждают, что из-за роста цен на электроэнергию они больше не могут позволить себе покупку новых учебников. В Польше чиновники уже рассматривают возможность раздачи многоразовых противодымных масок, поскольку, вполне вероятно, зимой полякам придется жечь мусор, чтобы согреться", - говорится в статье.
В нескольких европейских странах уже наблюдается дефицит и стремительный рост цен на "топливо последней надежды" – на дрова, пишет автор материала. При этом бревна крадут прямо с платформ грузовиков, а в Сети появляются поддельные сайты, на которых мошенники торгуют несуществующими дровами.
Одной из наиболее пострадавших стран оказалась Германия
. Жителя Мюнхена
Йорга Мертенса поверг в шок августовский счет на электроэнергию, сумма в котором выросла на 70%. "Я боюсь", - признался немец, который из-за тяжелой болезни вынужден жить на одну пенсию. Мертенс отметил, что после уплаты счетов за свет и тепло у него будет оставаться всего около 365 евро на питание, лекарства и проезд.
В сложившейся ситуации пенсионер вынужден выбирать, на чем он будет экономить, – на еде, средствах личной гигиены или зимней обуви. "Когда я об этом думаю, меня будто окатывает волна жара, и мне становится трудно дышать", – добавил он.
Берлинский трубочист Норберт Шкробек, спрос на услуги которого резко вырос, поскольку немцы озаботились обслуживанием и восстановлением дровяных печей, настроен скептически.
"Уверен, что этой зимой некоторых людей вынесут из их домов вперед ногами", – сказал он.
Берлинский ученый Винценц Шёнфельдер крайне недоволен тем, что Германия оказалась в эпицентре борьбы Вашингтона и Москвы.
"Санкции не помогли положить конец конфликту, они не помогли существенно ослабить Россию
, – заявил он. – Но они нанесли по-настоящему тяжелый удар по Германии".
Между тем американцы, заметил Шёнфельдер, "наблюдают за происходящим с комфортного расстояния".
По словам аналитика Кристофа Буттервегге (Christoph Butterwegge), к зиме многие немецкие домохозяйства будут отдавать 20–30% своих доходов на оплату электричества, что подстегнет рост уровня энергетической бедности.
"Появится множество бедных людей, которым придется решать, голодать им или мерзнуть", – предупредил Буттервегге.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также в США
и европейских государствах наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>