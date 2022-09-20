https://ria.ru/20220920/zerno-1818096772.html

России не ответили на предложение о бесплатных удобрениях для бедных стран

России не ответили на предложение о бесплатных удобрениях для бедных стран - РИА Новости, 20.09.2022

России не ответили на предложение о бесплатных удобрениях для бедных стран

Россия не получила никакого ответа на свое предложение бесплатно поставить удобрения нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:28

2022-09-20T12:28

2022-09-20T12:46

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия не получила никакого ответа на свое предложение бесплатно поставить удобрения нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин.Он обратил внимание, что западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия и удобрений на мировые рынки в первую очередь отразились на совершенно невинных государствах, развивающихся и беднейших."И в данном контексте верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч (тонн - ред.) российских удобрений до сих пор остается без ответа. Понятно, не хотят давать заработать нашим компаниям, но бесплатно-то мы хотим отдать. Отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет. И на это нет ничего, никакого ответа", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Президент страны на саммите ШОС говорил, что РФ готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах Евросоюза, и генсек ООН Антониу Гутерреш об этом информирован.

https://ria.ru/20220919/poshliny-1817875362.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика