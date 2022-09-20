https://ria.ru/20220920/zerno-1818096772.html
России не ответили на предложение о бесплатных удобрениях для бедных стран
России не ответили на предложение о бесплатных удобрениях для бедных стран - РИА Новости, 20.09.2022
России не ответили на предложение о бесплатных удобрениях для бедных стран
Россия не получила никакого ответа на свое предложение бесплатно поставить удобрения нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:28
2022-09-20T12:28
2022-09-20T12:46
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия не получила никакого ответа на свое предложение бесплатно поставить удобрения нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин.Он обратил внимание, что западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия и удобрений на мировые рынки в первую очередь отразились на совершенно невинных государствах, развивающихся и беднейших."И в данном контексте верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч (тонн - ред.) российских удобрений до сих пор остается без ответа. Понятно, не хотят давать заработать нашим компаниям, но бесплатно-то мы хотим отдать. Отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет. И на это нет ничего, никакого ответа", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Президент страны на саммите ШОС говорил, что РФ готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах Евросоюза, и генсек ООН Антониу Гутерреш об этом информирован.
https://ria.ru/20220919/poshliny-1817875362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
12:28 20.09.2022 (обновлено: 12:46 20.09.2022)
России не ответили на предложение о бесплатных удобрениях для бедных стран
Путин: России не ответили на предложение бесплатно поставлять удобрения нуждающимся
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия не получила никакого ответа на свое предложение бесплатно поставить удобрения нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он обратил внимание, что западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия и удобрений на мировые рынки в первую очередь отразились на совершенно невинных государствах, развивающихся и беднейших.
"И в данном контексте верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч (тонн - ред.) российских удобрений до сих пор остается без ответа. Понятно, не хотят давать заработать нашим компаниям, но бесплатно-то мы хотим отдать. Отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет. И на это нет ничего, никакого ответа", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Президент страны на саммите ШОС
говорил, что РФ готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в портах Евросоюза, и генсек ООН Антониу Гутерреш
об этом информирован.