https://ria.ru/20220920/yarkin-1818009558.html

Бизнесмена Яркина из "списка Титова" освободили от преследования

Бизнесмена Яркина из "списка Титова" освободили от преследования - РИА Новости, 20.09.2022

Бизнесмена Яркина из "списка Титова" освободили от преследования

Освобождение от уголовного преследования бизнесмена Владимира Яркина - одного из фигурантов "лондонского списка" - это весомый успех, поскольку "лондонский... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T00:36

2022-09-20T00:36

2022-09-20T00:36

борис титов

россия

экономика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Освобождение от уголовного преследования бизнесмена Владимира Яркина - одного из фигурантов "лондонского списка" - это весомый успех, поскольку "лондонский список" - сама по себе история нелегкая, заявил общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, адвокат Дмитрий Григориади."Лондонский список" - условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, тогда как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения."Лондонский список" - история нелегкая, но тем радостнее такой весомый успех, как в этом случае. Работу вели последовательно. И региональная, и Генеральная прокуратура согласились с нашими доводами о незаконности объявления заявителя в розыск. Это позволило не приостанавливать дело в связи с розыском, а искать истину в процессе расследования, что и привело к снятию с заявителя всех обвинений",- сказал Григориади, указывается в пресс-релизе.При этом адвокат добавил, что "работа продолжается, ожидаем новых позитивных новостей".В рамках "лондонского списка", сообщается в пресс-релизе, аппарат уполномоченного принял 138 обращений."По 24 из них достигнут конкретный результат, 18 заявителей получили гарантии безарестного возвращения, и 13 из 18 воспользовались полученной возможностью, вернувшись в Россию. В делах остальных шести человек произошли существенные процессуальные изменения: в одном случае федеральный розыск был снят, во втором - изменена статья обвинения. Еще в четырех случаях уголовное преследование прекращено", - подчеркивается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220429/biznes-1786055153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

борис титов, россия, экономика