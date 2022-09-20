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Вучич не исключил начала военного конфликта мирового уровня - РИА Новости, 20.09.2022
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Вучич не исключил начала военного конфликта мирового уровня
Вучич не исключил начала военного конфликта мирового уровня - РИА Новости, 20.09.2022
Вучич не исключил начала военного конфликта мирового уровня
Президент Сербии Александр Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР и расширения вооруженного конфликта до РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:36
2022-09-20T23:40
в мире
александр вучич
владимир путин
сербия
россия
китай
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БЕЛГРАД, 20 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР и расширения вооруженного конфликта до мирового уровня.Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН. По его словам, на полях мероприятия к нему обращались с вопросами многие российские СМИ, но он "не мог с ними разговаривать, пока не услышит обращение российского президента" Владимира Путина, ожидаемое вечером во вторник."Нетрудно предположить, что в основных чертах скажет президент Путин. Предполагаю, что из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту и вопрос в том, каковы границы и хотим ли войти через некоторое время (возможно, через месяц или два) в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны", — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии."Для всех нас, кто хотел бы быть в безопасности и обеспечить гражданам безопасность, для нас нет хороших и легких вестей, и ожидаю: все, что увидим в предстоящем периоде — дальнейшее осложнение отношений между Западом и Россией, а также между Западом и КНР", — указал президент Сербии.
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в мире, александр вучич, владимир путин, сербия, россия, китай, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Александр Вучич, Владимир Путин, Сербия, Россия, Китай, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
21:36 20.09.2022 (обновлено: 23:40 20.09.2022)
 
Вучич не исключил начала военного конфликта мирового уровня

Вучич не исключил ухудшения отношений Запада и России и расширения военного конфликта

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР и расширения вооруженного конфликта до мирового уровня.
Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН. По его словам, на полях мероприятия к нему обращались с вопросами многие российские СМИ, но он "не мог с ними разговаривать, пока не услышит обращение российского президента" Владимира Путина, ожидаемое вечером во вторник.
"Нетрудно предположить, что в основных чертах скажет президент Путин. Предполагаю, что из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту и вопрос в том, каковы границы и хотим ли войти через некоторое время (возможно, через месяц или два) в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны", — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
"Для всех нас, кто хотел бы быть в безопасности и обеспечить гражданам безопасность, для нас нет хороших и легких вестей, и ожидаю: все, что увидим в предстоящем периоде — дальнейшее осложнение отношений между Западом и Россией, а также между Западом и КНР", — указал президент Сербии.
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В миреАлександр ВучичВладимир ПутинСербияРоссияКитайГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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