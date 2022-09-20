21:36 20.09.2022 (обновлено: 23:40 20.09.2022)
Вучич не исключил начала военного конфликта мирового уровня
Вучич не исключил ухудшения отношений Запада и России и расширения военного конфликта
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР и расширения вооруженного конфликта до мирового уровня.
Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН. По его словам, на полях мероприятия к нему обращались с вопросами многие российские СМИ, но он "не мог с ними разговаривать, пока не услышит обращение российского президента" Владимира Путина, ожидаемое вечером во вторник.
"Нетрудно предположить, что в основных чертах скажет президент Путин. Предполагаю, что из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту и вопрос в том, каковы границы и хотим ли войти через некоторое время (возможно, через месяц или два) в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны", — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
"Для всех нас, кто хотел бы быть в безопасности и обеспечить гражданам безопасность, для нас нет хороших и легких вестей, и ожидаю: все, что увидим в предстоящем периоде — дальнейшее осложнение отношений между Западом и Россией, а также между Западом и КНР", — указал президент Сербии.
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