https://ria.ru/20220920/vuchich-1818287716.html

Вучич не исключил начала военного конфликта мирового уровня

Вучич не исключил начала военного конфликта мирового уровня - РИА Новости, 20.09.2022

Вучич не исключил начала военного конфликта мирового уровня

Президент Сербии Александр Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР и расширения вооруженного конфликта до РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T21:36

2022-09-20T21:36

2022-09-20T23:40

в мире

александр вучич

владимир путин

сербия

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генеральная ассамблея оон

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БЕЛГРАД, 20 сен — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР и расширения вооруженного конфликта до мирового уровня.Глава сербского государства находится в Нью-Йорке, где участвует в Генассамблее ООН. По его словам, на полях мероприятия к нему обращались с вопросами многие российские СМИ, но он "не мог с ними разговаривать, пока не услышит обращение российского президента" Владимира Путина, ожидаемое вечером во вторник."Нетрудно предположить, что в основных чертах скажет президент Путин. Предполагаю, что из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту и вопрос в том, каковы границы и хотим ли войти через некоторое время (возможно, через месяц или два) в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны", — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии."Для всех нас, кто хотел бы быть в безопасности и обеспечить гражданам безопасность, для нас нет хороших и легких вестей, и ожидаю: все, что увидим в предстоящем периоде — дальнейшее осложнение отношений между Западом и Россией, а также между Западом и КНР", — указал президент Сербии.

https://ria.ru/20220917/ssha-1817570195.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, александр вучич, владимир путин, сербия, россия, китай, генеральная ассамблея оон, оон