https://ria.ru/20220920/vsu-1818062297.html

В Госдуме подготовили проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ

В Госдуме подготовили проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ - РИА Новости, 20.09.2022

В Госдуме подготовили проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ

Комиссия Госдумы подготовила законопроект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных - председатель комиссии РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:01

2022-09-20T11:01

2022-09-20T11:01

специальная военная операция на украине

госдума рф

вооруженные силы украины

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Комиссия Госдумы подготовила законопроект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных - председатель комиссииРИА Новости / Динамика дня

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, вооруженные силы украины