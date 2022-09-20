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В Госдуме подготовили проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ
В Госдуме подготовили проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ - РИА Новости, 20.09.2022
В Госдуме подготовили проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ
Комиссия Госдумы подготовила законопроект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных - председатель комиссии РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:01
2022-09-20T11:01
2022-09-20T11:01
специальная военная операция на украине
госдума рф
вооруженные силы украины
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Комиссия Госдумы подготовила законопроект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных - председатель комиссииРИА Новости / Динамика дня
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Материал дополняется
В Госдуме подготовили проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ
Комиссия Госдумы подготовила законопроект о блокировке платформ по сбору денег для ВСУ