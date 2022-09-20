https://ria.ru/20220920/vsu-1818056991.html

Украинские войска потеряли за сутки до 50 человек, сообщили в ЛНР

Украинские войска потеряли за сутки до 50 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские войска потеряли за сутки до 50 человек, сообщили в ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила во вторник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 50 человек и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:39

2022-09-20T10:39

2022-09-20T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила во вторник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 50 человек и шесть бронетранспортеров."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортеров; две долговременные огневые точки; 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Днем ранее народная милиция Луганской Народной Республики заявляла, что украинские войска потеряли за сутки до 30 человек и два танка.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины