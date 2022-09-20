https://ria.ru/20220920/vsu-1818056991.html
Украинские войска потеряли за сутки до 50 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска потеряли за сутки до 50 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска потеряли за сутки до 50 человек, сообщили в ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила во вторник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 50 человек и шесть бронетранспортеров. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:39
2022-09-20T10:39
2022-09-20T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила во вторник, что украинские войска потеряли за минувшие сутки до 50 человек и шесть бронетранспортеров."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава; шесть бронетранспортеров; две долговременные огневые точки; 11 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Днем ранее народная милиция Луганской Народной Республики заявляла, что украинские войска потеряли за сутки до 30 человек и два танка.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли за сутки до 50 человек, сообщили в ЛНР
Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска потеряли за сутки до 50 человек