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Путин встретился с новыми послами в России - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин встретился с новыми послами в России
Путин встретился с новыми послами в России - РИА Новости, 20.09.2022
Путин встретился с новыми послами в России
Президент России Владимир Путин на встрече с новыми послами в РФ выразил надежду, что их работа будет нацелена на расширение политического диалога. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:24
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владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новыми послами в РФ выразил надежду, что их работа будет нацелена на расширение политического диалога.Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца."Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа возглавляемых вами посольств на этих ключевых направлениях была успешной", - сказал президент РФ.Он отметил, что возможные инициативы и предложения послов, нацеленные на упрочение взаимопонимания между народами, будут пользоваться поддержкой со стороны как российских властей, так и общественных и деловых кругов России.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
12:24 20.09.2022 (обновлено: 12:38 20.09.2022)
 
Путин встретился с новыми послами в России

Путин надеется, что работа новых послов будет нацелена на расширение политического диалога

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новыми послами в РФ выразил надежду, что их работа будет нацелена на расширение политического диалога.
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа возглавляемых вами посольств на этих ключевых направлениях была успешной", - сказал президент РФ.
Он отметил, что возможные инициативы и предложения послов, нацеленные на упрочение взаимопонимания между народами, будут пользоваться поддержкой со стороны как российских властей, так и общественных и деловых кругов России.

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