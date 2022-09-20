https://ria.ru/20220920/vstrecha-1818095137.html
Путин встретился с новыми послами в России
Путин встретился с новыми послами в России - РИА Новости, 20.09.2022
Путин встретился с новыми послами в России
Президент России Владимир Путин на встрече с новыми послами в РФ выразил надежду, что их работа будет нацелена на расширение политического диалога. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:24
2022-09-20T12:24
2022-09-20T12:38
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новыми послами в РФ выразил надежду, что их работа будет нацелена на расширение политического диалога.Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца."Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа возглавляемых вами посольств на этих ключевых направлениях была успешной", - сказал президент РФ.Он отметил, что возможные инициативы и предложения послов, нацеленные на упрочение взаимопонимания между народами, будут пользоваться поддержкой со стороны как российских властей, так и общественных и деловых кругов России.
https://ria.ru/20220920/mir-1818094734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
12:24 20.09.2022 (обновлено: 12:38 20.09.2022)
Путин встретился с новыми послами в России
Путин надеется, что работа новых послов будет нацелена на расширение политического диалога
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новыми послами в РФ выразил надежду, что их работа будет нацелена на расширение политического диалога.
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа возглавляемых вами посольств на этих ключевых направлениях была успешной", - сказал президент РФ.
Он отметил, что возможные инициативы и предложения послов, нацеленные на упрочение взаимопонимания между народами, будут пользоваться поддержкой со стороны как российских властей, так и общественных и деловых кругов России.