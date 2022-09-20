https://ria.ru/20220920/vstrecha-1818095137.html

Путин встретился с новыми послами в России

Путин встретился с новыми послами в России - РИА Новости, 20.09.2022

Путин встретился с новыми послами в России

Президент России Владимир Путин на встрече с новыми послами в РФ выразил надежду, что их работа будет нацелена на расширение политического диалога. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:24

2022-09-20T12:24

2022-09-20T12:38

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с новыми послами в РФ выразил надежду, что их работа будет нацелена на расширение политического диалога.Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца."Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа возглавляемых вами посольств на этих ключевых направлениях была успешной", - сказал президент РФ.Он отметил, что возможные инициативы и предложения послов, нацеленные на упрочение взаимопонимания между народами, будут пользоваться поддержкой со стороны как российских властей, так и общественных и деловых кругов России.

https://ria.ru/20220920/mir-1818094734.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика