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Эрдоган заявил, что надеется организовать встречу Путина и Зеленского

Эрдоган заявил, что надеется организовать встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 20.09.2022

Эрдоган заявил, что надеется организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T06:02

2022-09-20T06:02

2022-09-20T06:18

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АНКАРА, 20 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским.При этом Эрдоган выразил уверенность, что Путин стремится скорее завершить кризис на Украине, однако для этого Киев "должен быть в одном понимании" с Москвой.Ранее российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан рассказал, что Эрдоган на протяжении длительного времени предлагает организовать его встречу с Зеленским и "вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе по продовольственным решениям".В то же время Путин отметил, что его встреча с Зеленским возможна только при согласии Киева. "Первое условие (чтобы встреча состоялась) - чтобы они (киевские власти) согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал - не знаю где, но публично - что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов - не надо", - добавил президент России.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина с Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220912/peregovory-1816192728.html

https://ria.ru/20220919/guterresh-1817753974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, россия, владимир зеленский, владимир путин, украина