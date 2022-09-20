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ВС России уничтожили более 120 украинских военных под Харьковом и в ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/voennye-1818126856.html
ВС России уничтожили более 120 украинских военных под Харьковом и в ДНР
ВС России уничтожили более 120 украинских военных под Харьковом и в ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
ВС России уничтожили более 120 украинских военных под Харьковом и в ДНР
Вооруженные силы РФ уничтожили в Харьковской области и ДНР более 120 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:47
2022-09-20T13:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в Харьковской области и ДНР более 120 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ."В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное Донецкой Народной Республики уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
13:47 20.09.2022 (обновлено: 13:54 20.09.2022)
 
ВС России уничтожили более 120 украинских военных под Харьковом и в ДНР

Минобороны: под Харьковом и в ДНР уничтожены более 120 украинских военных и три танка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации
Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в Харьковской области и ДНР более 120 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное Донецкой Народной Республики уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей", - сказали в ведомстве.

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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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