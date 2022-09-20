https://ria.ru/20220920/voennye-1818126856.html
ВС России уничтожили более 120 украинских военных под Харьковом и в ДНР
ВС России уничтожили более 120 украинских военных под Харьковом и в ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
ВС России уничтожили более 120 украинских военных под Харьковом и в ДНР
Вооруженные силы РФ уничтожили в Харьковской области и ДНР более 120 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:47
2022-09-20T13:47
2022-09-20T13:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в Харьковской области и ДНР более 120 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ."В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное Донецкой Народной Республики уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
13:47 20.09.2022 (обновлено: 13:54 20.09.2022)
ВС России уничтожили более 120 украинских военных под Харьковом и в ДНР
Минобороны: под Харьковом и в ДНР уничтожены более 120 украинских военных и три танка