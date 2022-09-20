https://ria.ru/20220920/voennye-1818126856.html

ВС России уничтожили более 120 украинских военных под Харьковом и в ДНР

ВС России уничтожили более 120 украинских военных под Харьковом и в ДНР - РИА Новости, 20.09.2022

ВС России уничтожили более 120 украинских военных под Харьковом и в ДНР

Вооруженные силы РФ уничтожили в Харьковской области и ДНР более 120 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:47

2022-09-20T13:47

2022-09-20T13:54

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в Харьковской области и ДНР более 120 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ."В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное Донецкой Народной Республики уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область