https://ria.ru/20220920/voennye-1818096270.html
В Госдуму внесли поправки о наказании за неисполнение военными приказа
В Госдуму внесли поправки о наказании за неисполнение военными приказа - РИА Новости, 20.09.2022
В Госдуму внесли поправки о наказании за неисполнение военными приказа
Неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:26
2022-09-20T12:26
2022-09-20T12:29
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет, такие поправки (есть в распоряжении РИА Новости) в законодательство разработали депутаты и сенаторы.Поправки предлагаются в статью 332 "Неисполнение приказа". Авторы предлагают дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что "неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях", повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.Кроме того, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы предлагается наказывать лишением свободы на срок до 15 лет.
https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818088294.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
12:26 20.09.2022 (обновлено: 12:29 20.09.2022)
В Госдуму внесли поправки о наказании за неисполнение военными приказа
Неисполнение приказа в военное время повлечет лишение свободы на срок до десяти лет
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет, такие поправки (есть в распоряжении РИА Новости) в законодательство разработали депутаты и сенаторы.
Поправки предлагаются в статью 332 "Неисполнение приказа". Авторы предлагают дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что "неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях", повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
Кроме того, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы предлагается наказывать лишением свободы на срок до 15 лет.