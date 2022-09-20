https://ria.ru/20220920/voennye-1818096270.html

В Госдуму внесли поправки о наказании за неисполнение военными приказа

В Госдуму внесли поправки о наказании за неисполнение военными приказа - РИА Новости, 20.09.2022

В Госдуму внесли поправки о наказании за неисполнение военными приказа

Неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:26

2022-09-20T12:26

2022-09-20T12:29

госдума рф

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общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет, такие поправки (есть в распоряжении РИА Новости) в законодательство разработали депутаты и сенаторы.Поправки предлагаются в статью 332 "Неисполнение приказа". Авторы предлагают дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что "неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях", повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.Кроме того, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы предлагается наказывать лишением свободы на срок до 15 лет.

https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818088294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

госдума рф, общество, россия