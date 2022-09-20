https://ria.ru/20220920/voditel-1818166511.html

Источник: вместе с Пускепалисом в ДТП под Ярославлем погиб его водитель

Источник: вместе с Пускепалисом в ДТП под Ярославлем погиб его водитель - РИА Новости, 20.09.2022

Источник: вместе с Пускепалисом в ДТП под Ярославлем погиб его водитель

Вместе с художественным руководителем ярославского Театра имени Волкова Сергеем Пускепалисом в ДТП погиб его водитель, сообщил РИА Новости источник в экстренных РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:11

2022-09-20T15:11

2022-09-20T19:43

происшествия

сергей пускепалис

ярославская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Вместе с художественным руководителем ярославского Театра имени Волкова Сергеем Пускепалисом в ДТП погиб его водитель, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Позже эту информацию подтвердили губернатор региона и театр. По официальным данным УМВД по региону, во вторник около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло столкновение Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован."Вторым погибшим стал водитель Пускепалиса", — сказал собеседник.Прокуратура Ярославской области информирует, что проводит проверку "в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором погиб художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис"."В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении областного надзорного ведомства.

https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818153342.html

ярославская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сергей пускепалис, ярославская область, россия