https://ria.ru/20220920/voditel-1818166511.html
Источник: вместе с Пускепалисом в ДТП под Ярославлем погиб его водитель
Источник: вместе с Пускепалисом в ДТП под Ярославлем погиб его водитель - РИА Новости, 20.09.2022
Источник: вместе с Пускепалисом в ДТП под Ярославлем погиб его водитель
Вместе с художественным руководителем ярославского Театра имени Волкова Сергеем Пускепалисом в ДТП погиб его водитель, сообщил РИА Новости источник в экстренных РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:11
2022-09-20T15:11
2022-09-20T19:43
происшествия
сергей пускепалис
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Вместе с художественным руководителем ярославского Театра имени Волкова Сергеем Пускепалисом в ДТП погиб его водитель, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Позже эту информацию подтвердили губернатор региона и театр. По официальным данным УМВД по региону, во вторник около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло столкновение Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован."Вторым погибшим стал водитель Пускепалиса", — сказал собеседник.Прокуратура Ярославской области информирует, что проводит проверку "в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором погиб художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис"."В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818153342.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, сергей пускепалис, ярославская область, россия
Происшествия, Сергей Пускепалис, Ярославская область, Россия
15:11 20.09.2022 (обновлено: 19:43 20.09.2022)
Источник: вместе с Пускепалисом в ДТП под Ярославлем погиб его водитель
Вместе с худруком Театра имени Волкова в Ярославле Пускепалисом в ДТП погиб его водитель
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Вместе с художественным руководителем ярославского Театра имени Волкова Сергеем Пускепалисом в ДТП погиб его водитель, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области
. Позже эту информацию подтвердили губернатор региона и театр. По официальным данным УМВД по региону, во вторник около 11:00 мск в Ростовском районе
на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло столкновение Ford
Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован.
"Вторым погибшим стал водитель Пускепалиса", — сказал собеседник.
Прокуратура Ярославской области информирует, что проводит проверку "в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором погиб художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис".
"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении областного надзорного ведомства.