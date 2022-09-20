https://ria.ru/20220920/vilfand-1818016129.html

Вильфанд рассказал, можно ли было предсказать смерч в Курске

Вильфанд рассказал, можно ли было предсказать смерч в Курске - РИА Новости, 20.09.2022

Вильфанд рассказал, можно ли было предсказать смерч в Курске

Курские синоптики действовали грамотно и заблаговременно предупредили жителей об ухудшении погоды, а место возникновения смерча предсказать невозможно,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T03:15

2022-09-20T03:15

2022-09-20T05:40

происшествия

роман вильфанд

курская область

курск

россия

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Курские синоптики действовали грамотно и заблаговременно предупредили жителей об ухудшении погоды, а место возникновения смерча предсказать невозможно, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В воскресенье вечером на Курскую область обрушилась гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды 87 населенных пунктов остались без электричества. Повреждены кровли более 260 жилых домов и социально значимых объектов региона. В Курске с одного из учебных корпусов автотехнического колледжа сорвало крышу, также пострадало здание общежития, в котором погиб студент 2004 года рождения. Возле общежития автотехнического колледжа погиб еще один человек, его придавило деревом.Он назвал действия курских коллег "очень грамотными", поскольку они заблаговременно выпустили предупреждение об ожидаемом усилении ветра с порывами до 22 метров в секунду.По его словам, такое предупреждение минимизировало последствия насколько возможно."Смерчеобразные явления наблюдались людьми, мы просто фиксировали, но эти данные подтверждаются видеофиксацией. А по данным Росгидромета, максимальная скорость порывов ветра в этой области составляла всего 15-17 метров в секунду. Явления смерчеопасные имеют масштаб от силы нескольких сот метров. Смерч возникает, а рядом, через километр, ничего нет... Масштабы очень маленькие, поэтому сеть не может их наблюдать", - пояснил Вильфанд.

https://ria.ru/20220919/uragan-1817803259.html

курская область

курск

россия

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Максим Горбачев

происшествия, роман вильфанд, курская область, курск, россия, гидрометцентр