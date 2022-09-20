https://ria.ru/20220920/veter-1818046704.html

В Москве из-за падения дерева пострадал человек

В Москве из-за падения дерева пострадал человек - РИА Новости, 20.09.2022

В Москве из-за падения дерева пострадал человек

Один человек госпитализирован после падения дерева из-за сильного ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:58

2022-09-20T09:58

2022-09-20T09:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Один человек госпитализирован после падения дерева из-за сильного ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло падение дерева на человека возле дома №29 в Шмитовском проезде", - сказал собеседник агентства.Пострадавший госпитализирован в 67-ю городскую клиническую больницу.По его словам, более 30 деревьев повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник, повреждены 14 автомобилей.

https://ria.ru/20220920/veter-1818044512.html

https://realty.ria.ru/20220919/krovli-1817913732.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва