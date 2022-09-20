https://ria.ru/20220920/veter-1818046704.html
В Москве из-за падения дерева пострадал человек
В Москве из-за падения дерева пострадал человек - РИА Новости, 20.09.2022
В Москве из-за падения дерева пострадал человек
Один человек госпитализирован после падения дерева из-за сильного ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:58
2022-09-20T09:58
2022-09-20T09:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Один человек госпитализирован после падения дерева из-за сильного ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло падение дерева на человека возле дома №29 в Шмитовском проезде", - сказал собеседник агентства.Пострадавший госпитализирован в 67-ю городскую клиническую больницу.По его словам, более 30 деревьев повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник, повреждены 14 автомобилей.
https://ria.ru/20220920/veter-1818044512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве из-за падения дерева пострадал человек
В Москве из-за падения дерева в Шмитовском проезде госпитализировали человека
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Один человек госпитализирован после падения дерева из-за сильного ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло падение дерева на человека возле дома №29 в Шмитовском проезде", - сказал собеседник агентства.
Пострадавший госпитализирован в 67-ю городскую клиническую больницу.
По его словам, более 30 деревьев повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник, повреждены 14 автомобилей.