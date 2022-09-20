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В Москве из-за падения дерева пострадал человек - РИА Новости, 20.09.2022
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В Москве из-за падения дерева пострадал человек
В Москве из-за падения дерева пострадал человек - РИА Новости, 20.09.2022
В Москве из-за падения дерева пострадал человек
Один человек госпитализирован после падения дерева из-за сильного ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:58
2022-09-20T09:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Один человек госпитализирован после падения дерева из-за сильного ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Произошло падение дерева на человека возле дома №29 в Шмитовском проезде", - сказал собеседник агентства.Пострадавший госпитализирован в 67-ю городскую клиническую больницу.По его словам, более 30 деревьев повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник, повреждены 14 автомобилей.
https://ria.ru/20220920/veter-1818044512.html
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Дарья Буймова
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
09:58 20.09.2022
 
В Москве из-за падения дерева пострадал человек

В Москве из-за падения дерева в Шмитовском проезде госпитализировали человека

© Фото : АГН "Москва"/ Сергей КиселевПоследствия шквалистого ветра
Последствия шквалистого ветра - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Киселев
Последствия шквалистого ветра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Один человек госпитализирован после падения дерева из-за сильного ветра в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло падение дерева на человека возле дома №29 в Шмитовском проезде", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия урагана - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
09:44
Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин
Пострадавший госпитализирован в 67-ю городскую клиническую больницу.
По его словам, более 30 деревьев повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник, повреждены 14 автомобилей.
Сотрудники МЧС РФ устраняют последствия урагана в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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