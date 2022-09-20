https://ria.ru/20220920/veter-1818044512.html

Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин

Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин - РИА Новости, 20.09.2022

Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин

Как минимум 33 деревья повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник – повреждены 14 автомобилей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:44

2022-09-20T09:44

2022-09-20T09:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Как минимум 33 деревья повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник – повреждены 14 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, зарегистрировано падение 33 деревьев. Упавшее дерево во дворе дома номер 122 на Варшавском шоссе раздавило сразу три машины. Еще три дерева упали на Звездном бульваре", - сказал собеседник агентства во вторник.По его словам, всего под упавшими деревьями оказались 14 автомобилей.

https://ria.ru/20220919/pogoda-1817803759.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва