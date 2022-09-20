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Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин - РИА Новости, 20.09.2022
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Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин
Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин - РИА Новости, 20.09.2022
Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин
Как минимум 33 деревья повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник – повреждены 14 автомобилей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:44
2022-09-20T09:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Как минимум 33 деревья повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник – повреждены 14 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, зарегистрировано падение 33 деревьев. Упавшее дерево во дворе дома номер 122 на Варшавском шоссе раздавило сразу три машины. Еще три дерева упали на Звездном бульваре", - сказал собеседник агентства во вторник.По его словам, всего под упавшими деревьями оказались 14 автомобилей.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
09:44 20.09.2022
 
Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин

Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева, повреждены 14 автомобилей

© РИА Новости / Пресс-служба ГО и ЧС Приморского края / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия урагана
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия урагана - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ГО и ЧС Приморского края
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Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия урагана. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Как минимум 33 деревья повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник – повреждены 14 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, зарегистрировано падение 33 деревьев. Упавшее дерево во дворе дома номер 122 на Варшавском шоссе раздавило сразу три машины. Еще три дерева упали на Звездном бульваре", - сказал собеседник агентства во вторник.
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 12:01
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца недели
По его словам, всего под упавшими деревьями оказались 14 автомобилей.
 
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