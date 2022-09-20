https://ria.ru/20220920/veter-1818044512.html
Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин
Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин - РИА Новости, 20.09.2022
Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин
Как минимум 33 деревья повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник – повреждены 14 автомобилей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:44
2022-09-20T09:44
2022-09-20T09:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Как минимум 33 деревья повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник – повреждены 14 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, зарегистрировано падение 33 деревьев. Упавшее дерево во дворе дома номер 122 на Варшавском шоссе раздавило сразу три машины. Еще три дерева упали на Звездном бульваре", - сказал собеседник агентства во вторник.По его словам, всего под упавшими деревьями оказались 14 автомобилей.
https://ria.ru/20220919/pogoda-1817803759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Сильный ветер в Москве свалил деревья на 14 машин
Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева, повреждены 14 автомобилей
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Как минимум 33 деревья повалил сильный ветер, наблюдавшийся в различных районах Москвы в понедельник – повреждены 14 автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, зарегистрировано падение 33 деревьев. Упавшее дерево во дворе дома номер 122 на Варшавском шоссе раздавило сразу три машины. Еще три дерева упали на Звездном бульваре", - сказал собеседник агентства во вторник.
По его словам, всего под упавшими деревьями оказались 14 автомобилей.