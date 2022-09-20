https://ria.ru/20220920/venesuela-1818015023.html

В Венесуэле потушили пожар на НПЗ

В Венесуэле потушили пожар на НПЗ - РИА Новости, 20.09.2022

В Венесуэле потушили пожар на НПЗ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус в венесуэльском штате Ансоатеги ликвидирован, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T02:58

2022-09-20T02:58

2022-09-20T03:02

в мире

венесуэла

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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус в венесуэльском штате Ансоатеги ликвидирован, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами.Обширное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской нефтегазовой PDVSA в Пуэрто-ла-Крус началось днем в понедельник после удара молнии. Министр Эль-Айссами выразил признательность оперативным службам, которые за короткое время взяли сильный пожар под контроль и ликвидировали его.В августе, также после удара молнии, сильный пожар начался в кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас. Тушение огня заняло почти семь суток, в результате ЧП погибли 16 человек, более 130 пострадали.

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венесуэла