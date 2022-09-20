Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле потушили пожар на НПЗ - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/venesuela-1818015023.html
В Венесуэле потушили пожар на НПЗ
В Венесуэле потушили пожар на НПЗ - РИА Новости, 20.09.2022
В Венесуэле потушили пожар на НПЗ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус в венесуэльском штате Ансоатеги ликвидирован, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T02:58
2022-09-20T03:02
в мире
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818014909_0:205:2200:1443_1920x0_80_0_0_14071291a65532588171e1b72deaf308.jpg
МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус в венесуэльском штате Ансоатеги ликвидирован, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами.Обширное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской нефтегазовой PDVSA в Пуэрто-ла-Крус началось днем в понедельник после удара молнии. Министр Эль-Айссами выразил признательность оперативным службам, которые за короткое время взяли сильный пожар под контроль и ликвидировали его.В августе, также после удара молнии, сильный пожар начался в кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас. Тушение огня заняло почти семь суток, в результате ЧП погибли 16 человек, более 130 пострадали.
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818014909_247:0:2200:1465_1920x0_80_0_0_c45bcdd9cbcded34d034c138cbb6e3e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла
В мире, Венесуэла
02:58 20.09.2022 (обновлено: 03:02 20.09.2022)
 
В Венесуэле потушили пожар на НПЗ

В Венесуэле потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус

© AFP 2022 / CARLOS LANDAETAПожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / CARLOS LANDAETA
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус в венесуэльском штате Ансоатеги ликвидирован, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами.
"Пожар полностью потушен. Работа предприятия не прерывалось ни на минуту", - заявил министр в комментарии телеканалу VTV.
Обширное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской нефтегазовой PDVSA в Пуэрто-ла-Крус началось днем в понедельник после удара молнии. Министр Эль-Айссами выразил признательность оперативным службам, которые за короткое время взяли сильный пожар под контроль и ликвидировали его.
В августе, также после удара молнии, сильный пожар начался в кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас. Тушение огня заняло почти семь суток, в результате ЧП погибли 16 человек, более 130 пострадали.
 
В миреВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала