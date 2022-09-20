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В Венесуэле потушили пожар на НПЗ
В Венесуэле потушили пожар на НПЗ - РИА Новости, 20.09.2022
В Венесуэле потушили пожар на НПЗ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус в венесуэльском штате Ансоатеги ликвидирован, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T02:58
2022-09-20T02:58
2022-09-20T03:02
в мире
венесуэла
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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус в венесуэльском штате Ансоатеги ликвидирован, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами.Обширное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской нефтегазовой PDVSA в Пуэрто-ла-Крус началось днем в понедельник после удара молнии. Министр Эль-Айссами выразил признательность оперативным службам, которые за короткое время взяли сильный пожар под контроль и ликвидировали его.В августе, также после удара молнии, сильный пожар начался в кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас. Тушение огня заняло почти семь суток, в результате ЧП погибли 16 человек, более 130 пострадали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла
02:58 20.09.2022 (обновлено: 03:02 20.09.2022)
В Венесуэле потушили пожар на НПЗ
В Венесуэле потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус
МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус в венесуэльском штате Ансоатеги ликвидирован, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами.
"Пожар полностью потушен. Работа предприятия не прерывалось ни на минуту", - заявил министр в комментарии телеканалу VTV.
Обширное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской нефтегазовой PDVSA в Пуэрто-ла-Крус началось днем в понедельник после удара молнии. Министр Эль-Айссами выразил признательность оперативным службам, которые за короткое время взяли сильный пожар под контроль и ликвидировали его.
В августе, также после удара молнии, сильный пожар начался в кубинском нефтехранилище в порту провинции Матансас. Тушение огня заняло почти семь суток, в результате ЧП погибли 16 человек, более 130 пострадали.