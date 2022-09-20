17:01 20.09.2022 (обновлено: 17:03 20.09.2022)
В Николаеве на танке-памятнике вандалы закрасили советский знак "Гвардия"
"Николаевские новости": вандалы закрасили советский знак "Гвардия" на танке-памятнике
Повторно закрашенный знак "Гвардия" на борту танка-памятника освободителям города в Николаеве
Повторно закрашенный знак "Гвардия" на борту танка-памятника освободителям города в Николаеве
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В украинском Николаеве на борту танка-памятника освободителям города вандалы повторно закрасили знак "Гвардия", сообщает во вторник издание "Николаевские новости".
"Добровольцы под руководством куренного атамана Олега Гилякина добровольческого полка им. Вячеслава Чорновила декоммунизировали танк. На танке Т-34, установленном в Николаеве на пересечении Центрального проспекта и улицы 6-й Слободской, закрасили советский знак "Гвардия", оставив только бортовой номер 283", – приводит слова главы Николаевской областной организации "Народное Движение" Юрия Диденко издание.
По информации издания, что это уже не первая попытка убрать знак "Гвардия" с танка. В 2017 году участники областной ячейки организации "Правый сектор"* нарисовали поверх советского знака красно-черный флаг, который продержался на танке меньше суток. Тогда по указанию администрации Ингульского района Николаевского горсовета значок оттерли.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.