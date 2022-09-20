https://ria.ru/20220920/vandaly-1818207661.html

В Николаеве на танке-памятнике вандалы закрасили советский знак "Гвардия"

В Николаеве на танке-памятнике вандалы закрасили советский знак "Гвардия" - РИА Новости, 20.09.2022

В Николаеве на танке-памятнике вандалы закрасили советский знак "Гвардия"

В украинском Николаеве на борту танка-памятника освободителям города вандалы повторно закрасили знак "Гвардия", сообщает во вторник издание "Николаевские... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:01

2022-09-20T17:01

2022-09-20T17:03

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николаев (украина)

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правый сектор

т-34

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В украинском Николаеве на борту танка-памятника освободителям города вандалы повторно закрасили знак "Гвардия", сообщает во вторник издание "Николаевские новости"."Добровольцы под руководством куренного атамана Олега Гилякина добровольческого полка им. Вячеслава Чорновила декоммунизировали танк. На танке Т-34, установленном в Николаеве на пересечении Центрального проспекта и улицы 6-й Слободской, закрасили советский знак "Гвардия", оставив только бортовой номер 283", – приводит слова главы Николаевской областной организации "Народное Движение" Юрия Диденко издание.По информации издания, что это уже не первая попытка убрать знак "Гвардия" с танка. В 2017 году участники областной ячейки организации "Правый сектор"* нарисовали поверх советского знака красно-черный флаг, который продержался на танке меньше суток. Тогда по указанию администрации Ингульского района Николаевского горсовета значок оттерли.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220516/vandalizm-1788745653.html

https://ria.ru/20220508/vandal-1787513956.html

николаев (украина)

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, николаев (украина), россия, украина, правый сектор, т-34